Футболист Дмитрий Комбаров покинул «Крылья Советов»

«У Дмитрия Комбарова закончился контракт с “Крыльями”. Мы благодарим его за все, что он сделал для нашей команды», — сообщил спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

Комбаров выступал за самарский клуб с 2019 года. В сезоне-2020/21 полузащитник выиграл в составе «Крыльев Советов» первенство Футбольной национальной лиги, провел 33 матча, забил один гол и отдал две голевые передачи. Ранее Комбаров выступал за московские клубы «Динамо» и «Спартак», в составе которого стал чемпионом России сезона-2016/17.