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14:25 (мск), источник: ТАСС

Футболист Дмитрий Комбаров покинул «Крылья Советов»

ТАСС, 10 июня. Полузащитник Дмитрий Комбаров покинул самарский футбольный клуб «Крылья Советов» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«У Дмитрия Комбарова закончился контракт с “Крыльями”. Мы благодарим его за все, что он сделал для нашей команды», — сообщил спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

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Комбаров выступал за самарский клуб с 2019 года. В сезоне-2020/21 полузащитник выиграл в составе «Крыльев Советов» первенство Футбольной национальной лиги, провел 33 матча, забил один гол и отдал две голевые передачи. Ранее Комбаров выступал за московские клубы «Динамо» и «Спартак», в составе которого стал чемпионом России сезона-2016/17.

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