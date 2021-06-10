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14:22 (мск), источник: Vesti.kz

В клубе РПЛ сделали заявление о будущем Абата Аймбетова

Форвард был арендован «Астаной».

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Источник: Reuters

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о будущем в клубе казахстанского форварда Абата Аймбетова, выступающего за «Астану» на правах аренды.

«Абат до 3 июля в аренде. Решение будем принимать с тренерским штабом», — приводит слова Корниленко пресс-служба клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

По итогам сезона-2020/21 «Крылья Советов» заняли первое место в ФНЛ (второй по силе дивизион в России) и вышли в РПЛ.

Напомним, в прошлом году Аймбетов выступал за «Кайрат» и помог ему стать чемпионом страны. Зимой игрок был на просмотре в «Урале», но не подошел.

Позже подписал контракт с «Крыльями Советов», а затем на правах аренды перешел в «Астану», за которую забил четыре гола и отдал один ассист в девяти матчах КПЛ.

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