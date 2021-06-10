«Урал» не стал продлевать контракт с футболистом Погребняком

«У нападающего Павла Погребняка истек срок соглашения с нашим клубом. Благодарим Павла за игру и голы в составе “Урала”. Отметим, что он очень профессионально относился к тренировкам и играм, что помогало нашей команде добиваться результата», — говорится в заявлении клуба.

Погребняку 37 лет, он играл за «Урал» с 2018 года. Ранее Погребняк выступал за российские «Спартак», «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», «Зенит», «Динамо» и «Тосно», английские «Фулхэм» и «Рединг», а также германский «Штутгарт». Он является чемпионом России, обладателем Суперкубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА в составе «Зенита», а также обладателем Кубка России в составе «Тосно».