Текущие события
Футбол. Сборные
02:00
США
Коста-Рика
40
Футбол. Сборные
8.06
Марокко
Гана
10
Футбол. Сборные
8.06
Франция
Болгария
30
Футбол. Сборные
9.06
Португалия
Израиль
40
Футбол. Чемпионат Европы
11.06
Турция
Италия
Футбол. Сборные
12.06
Мексика
Гондурас
Все события
Фоторепортажи
16Министр спорта, Тутберидзе и автобус на Евро-2020: тренировка сборной в Новогорске
10За ними будущее футбола. Самые молодые игроки Евро-2020
15:26 (мск), источник: ТАСС

«Ростов» выкупил контракт футболиста Соу

ТАСС, 10 июня. Футбольный клуб «Ростов» воспользовался опцией выкупа прав на гамбийского нападающего Али Соу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Наверх

Новый контракт с 26-летним игроком заключен до 2025 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Соу выступал на «Ростов» на правах аренды с февраля 2021 года, права на игрока принадлежали софийскому ЦСКА. Гамбиец провел за «Ростов» 12 матчей и забил три мяча.

Ранее футболист выступал за албанский клуб «Скендербеу» и итальянский «Кьево».

Читайте также
 Нет никакого смысла кого-то сейчас обвинять: сборная России разучилась побеждать канадцев
Россиянку задержали по подозрению в умышленном проигрыше на Roland Garros
Евро-2020, группа F: квартет «смерти» с тремя чемпионами Европы
Таинственная смерть Харламова: трагедию предсказала цыганка
Объявлен итоговый состав сборной России на чемпионат Европы
Веснина и Карацев уступили в финале микст-турнира «Ролан Гаррос»
Женщины хотят играть в хоккей с мужчинами. И в КХЛ и за океаном
«Айлендерс» обыграли «Бостон» и вышли в полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер сборной России высказался о нежелании Шведа играть
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь