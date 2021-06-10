«Ростов» выкупил контракт футболиста Соу

Новый контракт с 26-летним игроком заключен до 2025 года.

Соу выступал на «Ростов» на правах аренды с февраля 2021 года, права на игрока принадлежали софийскому ЦСКА. Гамбиец провел за «Ростов» 12 матчей и забил три мяча.