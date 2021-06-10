«Ростов» выкупил контракт футболиста Соу
ТАСС, 10 июня. Футбольный клуб «Ростов» воспользовался опцией выкупа прав на гамбийского нападающего Али Соу. Об этом сообщает
ТАСС, 10 июня. Футбольный клуб «Ростов» воспользовался опцией выкупа прав на гамбийского нападающего Али Соу. Об этом сообщает
Новый контракт с 26-летним игроком заключен до 2025 года.
Соу выступал на «Ростов» на правах аренды с февраля 2021 года, права на игрока принадлежали софийскому ЦСКА. Гамбиец провел за «Ростов» 12 матчей и забил три мяча.
Ранее футболист выступал за албанский клуб «Скендербеу» и итальянский «Кьево».