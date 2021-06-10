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16:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Данни: Витория точно сделает «Спартак» более конкурентоспособным

Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни поделился мыслями о своём соотечественнике, новом главном тренере московского «Спартака» Руе Витории.

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Источник: РИА "Новости"

«Я, как португалец, желаю ему побед. Но только не над “Зенитом”! Конечно, хочется, чтобы у Витории всё получилось, чтобы он успешно работал со “Спартаком”. Могу сказать, что он отличный тренер и точно сделает клуб более конкурентоспособным», — сказал Данни в интервью appdeapostas.com.

Напомним, ранее «Спартак» тренировал Доменико Тедеско. Под его руководством красно-белые в минувшем сезоне заняли второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и пробились в квалификацию Лиги чемпионов. Чемпионом в третий раз подряд стал «Зенит», которым руководит Сергей Семак.

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