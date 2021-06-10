Данни: Витория точно сделает «Спартак» более конкурентоспособным
Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни поделился мыслями о своём соотечественнике, новом главном тренере московского «Спартака» Руе Витории.
Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни поделился мыслями о своём соотечественнике, новом главном тренере московского «Спартака» Руе Витории.
«Я, как португалец, желаю ему побед. Но только не над “Зенитом”! Конечно, хочется, чтобы у Витории всё получилось, чтобы он успешно работал со “Спартаком”. Могу сказать, что он отличный тренер и точно сделает клуб более конкурентоспособным», — сказал Данни в интервью appdeapostas.com.
Напомним, ранее «Спартак» тренировал Доменико Тедеско. Под его руководством