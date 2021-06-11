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08:59 (мск), источник: Sport24

«Он настроен играть дальше». Арустамян заявил, что Акинфеев продлит контракт с ЦСКА

Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил, что московский ЦСКА в скором времени продлит контракт с вратарем и капитаном Игорем Акинфеевым.

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«Основным вратарем ЦСКА останется Игорь Акинфеев. Все сообщения о том, что капитан ЦСКА завершает карьеру, лишены смысла. Игорь полон желания играть еще, у него есть амбиции.

Писали, что ЦСКА рассматривает в качестве замены Акинфееву Илью Лантратова из «Химок». Но сам Лантратов в интервью Sport24 заявил, что смущен сравнением с Игорем — его еще надо заслужить.

Вопрос продления контракта с Акинфеевым актуален и скоро решится. Он настроен играть дальше, и я уверен, нас ждет еще несколько лет яркой и содержательной карьеры Игоря, — написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Контракт 35-летнего вратаря с армейцами действует до лета 2022 года.

В прошедшем сезоне Акинфеев провел 28 матчей в РПЛ, 7 из них — на ноль. ЦСКА по итогам сезона занял 6-е место и впервые за 20 лет остался без еврокубков.

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