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11:05 (мск), источник: Sport24

«Единственный и неповторимый». ЦСКА поздравил Вагнера Лава с днем рождения

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав отмечает день рождения. Бразильцу исполнилось 37 лет. Армейцы поздравили футболиста.

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Источник: РИА "Новости"

«Единственный и неповторимый. Легендарный нападающий Вагнер Лав отмечает сегодня день рождения. Feliz Aniversário! (с днем рождения)», — говорится в сообщении.

Вагнер Лав играл в ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также короткий промежуток в 2013 году. В футболке московского клуба нападающий провел 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи.

На сегодняшний день Вагнер Лав выступает за «Кайрат», в составе которого провел 16 матчей в сезоне, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

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