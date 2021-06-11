«Единственный и неповторимый». ЦСКА поздравил Вагнера Лава с днем рождения
Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав отмечает день рождения. Бразильцу исполнилось 37 лет. Армейцы поздравили футболиста.
Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав отмечает день рождения. Бразильцу исполнилось 37 лет. Армейцы поздравили футболиста.
«Единственный и неповторимый. Легендарный нападающий Вагнер Лав отмечает сегодня день рождения. Feliz Aniversário! (с днем рождения)», — говорится в сообщении.
Вагнер Лав играл в ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также короткий промежуток в 2013 году. В футболке московского клуба нападающий провел 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи.
На сегодняшний день Вагнер Лав выступает за «Кайрат», в составе которого провел 16 матчей в сезоне, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.