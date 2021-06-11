«Единственный и неповторимый». ЦСКА поздравил Вагнера Лава с днем рождения

«Единственный и неповторимый. Легендарный нападающий Вагнер Лав отмечает сегодня день рождения. Feliz Aniversário! (с днем рождения)», — говорится в сообщении.

Вагнер Лав играл в ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также короткий промежуток в 2013 году. В футболке московского клуба нападающий провел 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи.