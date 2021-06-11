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14:00 (мск), источник: Sport24

«Спартак»: «Информация об обмене Бакаева на Скопинцева не соответствует действительности»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что красно-белые могут обменять полузащитника Зелимхана Бакаева на защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева.

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Источник: Sport24

«Информация об обмене Бакаева на Скопинцева не соответствует действительности», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом Sport24 Александром Сергеевым.

В минувшем сезоне 24-летний Бакаев принял участие в 23 матчах РПЛ, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. В активе 24-летнего Скопинцева 24 игры, 1 гол и 1 результативный пас.

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