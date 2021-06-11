Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Турция
Италия
Футбол. Сборные
12.06
Мексика
Гондурас
Футбол. Сборные
10.06
США
Коста-Рика
40
Футбол. Чемпионат Европы
12.06
Уэльс
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
12.06
Дания
Финляндия
Футбол. Чемпионат Европы
12.06
Бельгия
Россия
Все события
Фоторепортажи
25Канада обыграла Финляндию в овертайме и стала чемпионом мира
23Сборная США разгромила Германию в матче за «бронзу» чемпионата мира
15:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Шамиль Газизов выиграл суд у «Спартака». Клуб оспорит решение

Татьяна Завьялова, представляющая интересы «Спартака» в споре с бывшим генеральным директором клуба Шамилем Газизовым, рассказала об итогах судебного заседания, которое сложилось в пользу управленца.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Исковые требования Газизова удовлетворили в полном объёме, но решение ещё не изготовлено. Довольна процессом: суд отказал в многочисленных ходатайствах к “Спартаку”. Недовольна только самим решением. Мы будем его обжаловать. Судебная практика однообразна и говорит, что подобные заявления не подлежат удовлетворению. Посмотрим, что скажет апелляционная инстанция.

В процессе принимали участие представители “Капитальных активов”, которым тоже было отказано в удовлетворении ходатайства. Мы затягивать с апелляцией не будем. Краткую жалобу подадим в ближайшее время, а полную — как получим на руки решение суда. Мы пока не можем комментировать его в полной мере — для меня загадка, на какие нормы сошлётся суд при принятии решения», — сказала Завьялова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Арбитражный суд Москвы принял к производству иск акционерного общества «Капитальные активы» к «Спартаку» и Газизову на сумму 88,3 млн рублей. Сообщалось, что иск связан с выплатой менеджеру выходного пособия.

Газизов до прихода в «Спартак» долгое время работал в «Уфе». На пост генерального директора красно-белых его назначили летом прошлого года. Спустя несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в «Уфу». В настоящее время занимает должность гендиректора уфимцев.

 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
В Турции смягчили лимит. Сегодня эти парни сыграют с Италией
Развязка близка. За Кубок Стэнли сразятся лучшие вратари мира
Сборная России проиграла Словении в Лиге наций
Появилось видео избиения российского волейболиста в Москве
Адвокат задержанной теннисистки рассказал о сложившейся ситуации
ЦСКА завоевал чемпионство и попрощался с домашней ареной
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь