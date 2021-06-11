Шамиль Газизов выиграл суд у «Спартака». Клуб оспорит решение

«Исковые требования Газизова удовлетворили в полном объёме, но решение ещё не изготовлено. Довольна процессом: суд отказал в многочисленных ходатайствах к “Спартаку”. Недовольна только самим решением. Мы будем его обжаловать. Судебная практика однообразна и говорит, что подобные заявления не подлежат удовлетворению. Посмотрим, что скажет апелляционная инстанция.



В процессе принимали участие представители “Капитальных активов”, которым тоже было отказано в удовлетворении ходатайства. Мы затягивать с апелляцией не будем. Краткую жалобу подадим в ближайшее время, а полную — как получим на руки решение суда. Мы пока не можем комментировать его в полной мере — для меня загадка, на какие нормы сошлётся суд при принятии решения», — сказала Завьялова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.