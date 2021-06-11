Шамиль Газизов прокомментировал победу над «Спартаком» в суде

«Суд удовлетворил мой иск. Видел, что представители “Спартака” выразили желание подать апелляцию, но мы находимся в правовом поле… Если они хотят обжаловать решение, это их право», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Команда Спартак

Ранее Арбитражный суд Москвы принял к производству иск акционерного общества «Капитальные активы» к «Спартаку» и Газизову на сумму 88,3 млн рублей. Сообщалось, что иск связан с выплатой менеджеру выходного пособия.