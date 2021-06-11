Шамиль Газизов прокомментировал победу над «Спартаком» в суде
Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, ныне занимающий аналогичный пост в «Уфе», прокомментировал решение суда, вставшего на его сторону в споре с
Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, ныне занимающий аналогичный пост в «Уфе», прокомментировал решение суда, вставшего на его сторону в споре с
«Суд удовлетворил мой иск. Видел, что представители “Спартака” выразили желание подать апелляцию, но мы находимся в правовом поле… Если они хотят обжаловать решение, это их право», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Газизов до прихода в «Спартак» долгое время работал в «Уфе». На пост генерального директора