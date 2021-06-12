Нападающий «Зенита» Азмун заинтересовал «Милан»

По информации издания, руководство «Милана» проявляет интерес к 26-летнему Азмуну из-за того, что основной форвард команды Златан Ибрагимович испытывает проблемы со здоровьем. Изначально итальянский клуб рассчитывал подписать только нападающего «Челси» Оливье Жиру, но затем стал думать о покупке второго игрока на эту позицию.

«Милан» рассматривает как вариант с покупкой, так и арендой Азмуна. Действующий контракт иранца с «Зенитом» истекает через год.

Помимо Азмуна, итальянцы интересуются форвардом «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди.

8 июня появилась информация об интересе к Азмуну со стороны другого итальянского клуба — римской «Ромы». В приглашении нападающего лично заинтересован главный тренер команды Жозе Моуринью.

В сезоне-2020/2021 Азмун провел в составе «Зенита» 24 матча, в которых забил 19 мячей (три — с пенальти) и отдал две передачи. Сине-бело-голубые выиграли чемпионство.