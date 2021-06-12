Нападающий «Зенита» Азмун заинтересовал «Милан»
Иранский нападающий
Иранский нападающий
По информации издания, руководство «Милана» проявляет интерес к 26-летнему Азмуну
Помимо Азмуна, итальянцы интересуются форвардом «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди.
8 июня появилась информация об интересе к Азмуну со стороны другого итальянского клуба — римской «Ромы». В приглашении нападающего лично заинтересован главный тренер команды Жозе Моуринью.
В сезоне-2020/2021 Азмун провел в составе «Зенита» 24 матча, в которых забил 19 мячей (три — с пенальти) и отдал две передачи.