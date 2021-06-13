«Зенит» хочет обменять Дриусси на игрока сборной Аргентины

Взамен «Зенит» хочет одного из футболистов «Ривера». Питерцам интересны защитник Гонсало Монтиэль и полузащитник Хулиан Альварес. Однако обмен Дриусси на одного из этих игроков, выступающих за сборную Аргентины, вряд ли возможен. Монтиэль и Альварес слишком важны для «Ривер Плейта», хотя приобретение Дриусси имеет смысл в связи с неизбежным уходом из клуба нападающего Рафаэля Сантоса Борре.