Голенков и Комбаров покинули «Крылья Советов»

Егор Голенков выступал за «Крылья» с 2015 года. Форвард провел за основной состав команды 52 игры, в которых забил 17 мячей. За молодежный состав Егор сыграл 70 матчей и отличился 33 раза. Ранее сообщалось, что Голенков продолжит карьеру в чемпионате Чехии.