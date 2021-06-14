«Локомотив» объявил состав на сборы в Австрии. В список попал Борис Ротенберг
«Локомотив» отправился в Австрию, где проведёт два
«Локомотив» отправился в Австрию, где проведёт два
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Первый сбор железнодорожников пройдёт в
В состав «Локомотива» вошёл защитник Борис Ротенберг, который не выходил на поле с декабря 2018 года. Недавно клуб продлил с ним контракт до конца этого года.
Состав «Локомотива» на сборы:
вратари — Гильерме, Касьяненко, Савин, Худяков;
защитники — Бокоев, Живоглядов, Пабло, Мурило, Ненахов, Ротенберг, Сильянов, Чёрный, Шарков;
полузащитники — Рыбчинский, Бабкин, Касимов, Куликов, Магкеев, Никитин, Петров, Петухов, Титков, Миранчук;
нападающие — Камано, Лисакович, Зе Луиш, Смолов.
Полузащитники Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов и Гжегож Крыховяк, а также защитник Мацей Рыбусь присоединятся к команде после завершения выступления на Евро-2020.