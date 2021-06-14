«Локомотив» объявил состав на сборы в Австрии. В список попал Борис Ротенберг

Об этом сообщает пресс-служба клуба.



Первый сбор железнодорожников пройдёт в Бад-Клайнкирххайме с 14 по 28 июня. В этот период команда сыграет два контрольных матча — с «Жилиной» (23 июня) и «Олимпией» из Любляны (26 июня). Второй сбор пройдёт в Бад-Вальтерсдорфе с 1 по 13 июля. За это время коллектив также проведёт несколько контрольных матчей.



В состав «Локомотива» вошёл защитник Борис Ротенберг, который не выходил на поле с декабря 2018 года. Недавно клуб продлил с ним контракт до конца этого года.



Состав «Локомотива» на сборы:



вратари — Гильерме, Касьяненко, Савин, Худяков;



защитники — Бокоев, Живоглядов, Пабло, Мурило, Ненахов, Ротенберг, Сильянов, Чёрный, Шарков;



полузащитники — Рыбчинский, Бабкин, Касимов, Куликов, Магкеев, Никитин, Петров, Петухов, Титков, Миранчук;



нападающие — Камано, Лисакович, Зе Луиш, Смолов.



Полузащитники Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов и Гжегож Крыховяк, а также защитник Мацей Рыбусь присоединятся к команде после завершения выступления на Евро-2020.