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12:02 (мск), источник: Sport24

«Мы постараемся сохранить все лучшее, но хотим привнести свою лепту». Первое интервью Витории в «Спартаке»

Руй Витория, прилетевший в воскресенье в Москву, дал первое интервью на посту главного тренера «Спартака».

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Источник: AP 2021

— Мистер Витория, добро пожаловать! С какими чувствами прилетели в Россию?

— Очень рад оказаться здесь и стать частью такого большого проекта, как «Спартак». Хочется поскорее лично познакомиться с игроками, персоналом и начать работу на поле. Мы долгое время изучали команду, готовили план сборов.

— То есть команду вы еще не видели, но работа началась уже давно?

— Да, мы детально изучили всех футболистов, познакомились с российской лигой. Все последнее время я активно общался с Дмитрием Поповым и Владимиром Чепзановичем.

— Какие впечатления сложились о команде по тем матчам, которые посмотрели?

— Во-первых, хочу поздравить команду с отличным результатом в прошлом сезоне. Но теперь это история, нужно начинать новую страницу. Безусловно, мы постараемся сохранить все лучшее, что было до нас, но хотим также привнести свою лепту в развитие «Спартака».

— В предстоящем сезоне «Спартаку» исполнится 100 лет, так что на вас ложится особая ответственность. Готовы к давлению?

— В каждом клубе, где я работал, старался выкладываться по максимуму. «Спартак» не станет исключением. Я разговаривал с людьми, которые знают местную специфику, поэтому хорошо представляю, что такое «Спартак», и что меня ждет. Столетие — это важно, но и в обычный год мы приложили бы все усилия для достижения лучшего результата, — цитирует Виторию официальный сайт «Спартака».

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