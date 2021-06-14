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14:54 (мск), источник: ТАСС

Яя Туре вошел в тренерский штаб футбольного клуба «Ахмат»

ТАСС, 14 июня. Бывший футболист «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре вошел в тренерский штаб грозненского футбольного клуба «Ахмат». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: AP 2021

Контракт с Туре рассчитан до конца сезона-2021/22. С февраля Туре занимал должность помощника главного тренера в донецком «Олимпике», клубе чемпионата Украины, базирующемся в Киеве.

В прошедшем сезоне «Ахмат» занял 11-е место в таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги.

Туре 38 лет, он выступал за бельгийский «Беверен», греческий «Олимпиакос», «Монако», испанскую «Барселону», английский «Манчестер Сити» и китайский «Циндао». В составе «Манчестер Сити» он трижды выигрывал чемпионат Англии (2011/12, 2013/14, 2017/18), по одному разу становился победителем Кубка (2010/11) и Суперкубка (2012) Англии. Вместе с «Барселоной» дважды побеждал в чемпионате Испании (2008/09, 2009/10), становился обладателем Кубка и Суперкубка Испании, а также выигрывал Лигу чемпионов (2008/09), Суперкубок УЕФА (2009) и клубный чемпионат мира (2009). Во время выступления за «Олимпиакос» он стал победителем чемпионата Греции (2005/06).

В составе сборной Кот-д'Ивуара он становился обладателем Кубка африканских наций (2015), всего за национальную команду провел 97 матчей, забив 19 голов.

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