Яя Туре вошел в тренерский штаб футбольного клуба «Ахмат»

Туре 38 лет, он выступал за бельгийский «Беверен», греческий «Олимпиакос», «Монако», испанскую «Барселону», английский «Манчестер Сити» и китайский «Циндао». В составе «Манчестер Сити» он трижды выигрывал чемпионат Англии (2011/12, 2013/14, 2017/18), по одному разу становился победителем Кубка (2010/11) и Суперкубка (2012) Англии. Вместе с «Барселоной» дважды побеждал в чемпионате Испании (2008/09, 2009/10), становился обладателем Кубка и Суперкубка Испании, а также выигрывал Лигу чемпионов (2008/09), Суперкубок УЕФА (2009) и клубный чемпионат мира (2009). Во время выступления за «Олимпиакос» он стал победителем чемпионата Греции (2005/06).