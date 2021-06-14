Витория: Основная моя цель — выигрывать титулы. «Спартак» сможет предоставить такие условия
14 июня Руй Витория дал свою первую
14 июня Руй Витория дал свою первую
«Я очень рад быть тренером «Спартака» [по-русски]. Дальше обещаю выучить больше фраз на русском про клуб.
При начале нашего общения с представителями «Спартака» сложилось хорошее впечатление. Основная моя цель — выигрывать титулы. «Спартак» сможет предоставить такие условия. Очень понравилась организация в клубе, — передает слова Витории корреспондент Sport24 Денис Николаев.