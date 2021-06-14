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15:56 (мск), источник: Sport24

Витория: Основная моя цель — выигрывать титулы. «Спартак» сможет предоставить такие условия

14 июня Руй Витория дал свою первую пресс-конференцию в качестве главного тренера «Спартака». Португальский специалист начал общение с журналистами фразой на русском языке.

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«Я очень рад быть тренером «Спартака» [по-русски]. Дальше обещаю выучить больше фраз на русском про клуб.

При начале нашего общения с представителями «Спартака» сложилось хорошее впечатление. Основная моя цель — выигрывать титулы. «Спартак» сможет предоставить такие условия. Очень понравилась организация в клубе, — передает слова Витории корреспондент Sport24 Денис Николаев.

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