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16:16 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор «Спартака» назвал задачей на следующий сезон выход в Лигу чемпионов

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Задачей московского футбольного клуба «Спартак» на следующий сезон является выход в Лигу чемпионов. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор клуба Евгений Мележиков.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник «Спартак» официально представил португальского специалиста Руя Виторию в качестве главного тренера.

«Цель на сезон — попадание в зону Лиги чемпионов. Если о Лиге чемпионов по итогам этого сезона, то нужно попасть в группу. Создание конкурентной команды — основная цель. Составить конкуренцию как в нашем чемпионате, так и на международной арене», — сказал Мележиков.

24 мая «Спартак» объявил о заключении двухлетнего контракта с 51-летним Руем Виторией.

Предыдущим клубом португальца был саудовский «Аль-Наср», где он завершил работу в 2020 году. Ранее он тренировал португальскую «Бенфику» (2015−2019), с которой дважды становился чемпионом страны, «Виторию» (2011−2015), «Пасуш де Феррейра» (2010−2011) и «Фатиму» (2006−2010).

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