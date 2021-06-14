Гендиректор «Спартака» назвал задачей на следующий сезон выход в Лигу чемпионов
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Задачей московского футбольного клуба «Спартак» на следующий сезон является выход в Лигу чемпионов. Об этом на
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Задачей московского футбольного клуба «Спартак» на следующий сезон является выход в Лигу чемпионов. Об этом на
В понедельник «Спартак» официально представил португальского специалиста Руя Виторию в качестве главного тренера.
«Цель на сезон — попадание в зону Лиги чемпионов. Если о Лиге чемпионов по итогам этого сезона, то нужно попасть в группу. Создание конкурентной команды — основная цель. Составить конкуренцию как в нашем чемпионате, так и на международной арене», — сказал Мележиков.
24 мая «Спартак» объявил о заключении двухлетнего контракта с 51-летним Руем Виторией.
Предыдущим клубом португальца был саудовский «Аль-Наср», где он завершил работу в 2020 году. Ранее он тренировал португальскую «Бенфику» (2015−2019), с которой дважды становился чемпионом страны, «Виторию» (2011−2015), «Пасуш де Феррейра» (2010−2011) и «Фатиму» (2006−2010).