Гендиректор «Спартака» назвал задачей на следующий сезон выход в Лигу чемпионов

«Цель на сезон — попадание в зону Лиги чемпионов. Если о Лиге чемпионов по итогам этого сезона, то нужно попасть в группу. Создание конкурентной команды — основная цель. Составить конкуренцию как в нашем чемпионате, так и на международной арене», — сказал Мележиков.