Тренер «Спартака» Витория заявил, что спокойно отнесся к критике со стороны Салиховой

Салихова вошла в совет директоров «Спартака» 3 мая и объявила об уходе 21 мая. Позднее она дала комментарий газете «Спорт-Экспресс», выступив с критикой в адрес спортивного директора клуба Дмитрия Попова, а также выразив недовольство выбором Витории в качестве главного тренера команды.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c5e537e83fe4a54945df" data-vnd="c5e537e83fe4a54945df" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c5e537e83fe4a54945df" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Спартак

«Я считаю это нормальным явлением. Такое часто случается в больших клубах, я привык к такой критике. Я не раз выигрывал титулы, устанавливал рекорды, раскрывал игроков. У меня есть хорошая тренерская команда, главное, что мы любим работу и попробуем достигнуть результатов», — сказал Витория.

«Такова работа тренера, мы можем кому-то нравиться, кому-то не нравиться, — добавил он. — Тем не менее первый наш диалог с ней прошел конструктивно, тогда договор еще не был подписан. Начнем работать, узнавать друг друга, и думаю, что дела пойдут в гору».