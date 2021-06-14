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16:07 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Спартака» Витория заявил, что спокойно отнесся к критике со стороны Салиховой

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Критика со стороны бывшего члена совета директоров «Спартака» Заремы Салиховой является для нового главного тренера команды Руя Витории нормальным явлением. Об этом специалист заявил на пресс-конференции.

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Источник: AP 2021

Салихова вошла в совет директоров «Спартака» 3 мая и объявила об уходе 21 мая. Позднее она дала комментарий газете «Спорт-Экспресс», выступив с критикой в адрес спортивного директора клуба Дмитрия Попова, а также выразив недовольство выбором Витории в качестве главного тренера команды.

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Спартак

«Я считаю это нормальным явлением. Такое часто случается в больших клубах, я привык к такой критике. Я не раз выигрывал титулы, устанавливал рекорды, раскрывал игроков. У меня есть хорошая тренерская команда, главное, что мы любим работу и попробуем достигнуть результатов», — сказал Витория.

«Такова работа тренера, мы можем кому-то нравиться, кому-то не нравиться, — добавил он. — Тем не менее первый наш диалог с ней прошел конструктивно, тогда договор еще не был подписан. Начнем работать, узнавать друг друга, и думаю, что дела пойдут в гору».

Предыдущим клубом Витории был саудовский «Аль-Наср», где он завершил работу в 2020 году. Ранее он тренировал португальские «Бенфику» (2015−2019), с которой дважды становился чемпионом страны, «Виторию» (2011−2015), «Пасуш де Феррейра» (2010−2011) и «Фатиму» (2006−2010).

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