Спортдиректор «Спартака»: Фонсека попросил зарплату в два раза больше Витории

24 мая «Спартак» объявил о заключении двухлетнего контракта с Руем Виторией. Фонсека с 2019 года тренировал «Рому», которая по итогам сезона-2020/21 чемпионата Италии заняла седьмое место и не подписала новый контракт со специалистом.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c5e537e83fe4a54945df" data-vnd="c5e537e83fe4a54945df" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c5e537e83fe4a54945df" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Фонсека раза в два больше попросил. Стоит ли того? По мне, нет», — отметил Попов.

Команда Спартак

«Фонсека был, нельзя было организовать встречу со всеми кандидатами, [Роберто] Де Дзерби был, но отпал сразу. Руй шел в списке приоритетов. Совет директоров остановил выбор на нем, состоялось голосование, 4 к 1 проголосовали за него», — добавил генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков.

Предыдущим клубом Витории был саудовский «Аль-Наср», где он завершил работу в 2020 году. Ранее он тренировал португальские «Бенфику» (2015−2019), с которой дважды становился чемпионом страны, «Виторию» (2011−2015), «Пасуш де Феррейра» (2010−2011) и «Фатиму» (2006−2010).