Спортдиректор «Спартака»: Фонсека попросил зарплату в два раза больше Витории

24 мая «Спартак» объявил о заключении двухлетнего контракта с Руем Виторией. Фонсека с 2019 года тренировал «Рому», которая по итогам сезона-2020/21 чемпионата Италии заняла седьмое место и не подписала новый контракт со специалистом.
«Фонсека раза в два больше попросил. Стоит ли того? По мне, нет», — отметил Попов.
«Фонсека был, нельзя было организовать встречу со всеми кандидатами, [Роберто] Де Дзерби был, но отпал сразу. Руй шел в списке приоритетов. Совет директоров остановил выбор на нем, состоялось голосование, 4 к 1 проголосовали за него», — добавил генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков.
Предыдущим клубом Витории был саудовский «Аль-Наср», где он завершил работу в 2020 году. Ранее он тренировал португальские «Бенфику» (2015−2019), с которой дважды становился чемпионом страны, «Виторию» (2011−2015), «Пасуш де Феррейра» (2010−2011) и «Фатиму» (2006−2010).
Итальянец Де Дзерби с 2018 года возглавлял «Сассуоло». В нынешнем межсезонье он стал главным тренером донецкого «Шахтера».