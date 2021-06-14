В «Спартаке» рассказали, как выбирали нового главного тренера

«Если Зарема окажется права по тренеру, значит, мы ошиблись. Решение по нему принималось коллегиально. Со своей стороны могу сказать, что спортивный департамент и селекция соблюли все процедуры по подбору нового тренера. Претензий к ним с моей стороны и совета директоров быть не может. Был лонг-лист, был шорт-лист. Была оценка каждого кандидата. Была аналитика по играм, по нарезкам. Был сбор информации, были личные контакты: с кем-то более предметны, с кем-то менее, а с кем-то вообще не получилось, потому что не было желания разговаривать. По итогу спортивный департамент предоставил кандидатуры на совет директоров.

Команда Спартак

Решение по Рую было принято большинством голосов за исключением одного человека. Это не кандидатура на 100% от Дмитрия Попова. Селекционная служба работает немного по-другому, каждый работал по своим направлениям. Положительные заключения были не только по Витории. Фонсека был, Де Дзерби был, но он находился в лонг-листе и отлетел в самом начале. Были положительные заключения, но с определённым приоритетом. Руй у нас шёл в этом списке по своим характеристикам первым. В том числе с учётом доступности. Совет директоров остановился на первой кандидатуре", — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.