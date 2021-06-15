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09:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самару привезут чемпионский Кубок РПЛ

В Самару привезут чемпионский кубок РПЛ. Это произойдет в рамках масштабного трофи-тура, который проходит по крупным городам России.

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фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Представляет свой трофей команда «Зенит», доставку осуществляет авиакомпания Россия. В Самаре кубок будет 21 июня.

В города этого необычного тура Кубок привезут легендарные футболисты сине-бело-голубых и болельщики — победители конкурса «Покажи кубок России», который стартовал 7 июня на клубных страницах в социальных сетях и «Радио “Зенит”», — сообщили организаторы мероприятия.

Один футбольный трофей в этом году самарцы добыли сами. «Крылья Советов» честным трудом заработали Кубок ФНЛ и демонстрировали его болельщикам. А вот добыть Кубок России не удалось — в Нижнем Новгороде самарцы уступили «Локомотиву». Победителем же РПЛ, где в следующем году предстоит играть и клубу с берегов Волги, стал как раз «Зенит», этот чемпионский титул клуб взял в третий раз подряд.

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