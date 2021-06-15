В Самару привезут чемпионский Кубок РПЛ

Один футбольный трофей в этом году самарцы добыли сами. «Крылья Советов» честным трудом заработали Кубок ФНЛ и демонстрировали его болельщикам. А вот добыть Кубок России не удалось — в Нижнем Новгороде самарцы уступили «Локомотиву». Победителем же РПЛ, где в следующем году предстоит играть и клубу с берегов Волги, стал как раз «Зенит», этот чемпионский титул клуб взял в третий раз подряд.