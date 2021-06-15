Француз из «Спартака» получит гражданство РФ? Но сборной России Жиго поможет не скоро

Слухи о натурализации защитника «Спартака» Самуэля Жиго появились несколько месяцев назад. Француз набрал форму после разрыва крестообразной связки колена и стал одним из лучших футболистов на своей позиции. Теперь тема всплыла после ошибки Андрея Семёнова в матче с Бельгией (0:3) на Евро-2020. Его оплошность привела к пропущенному мячу, который оказался победным. При определённом раскладе мы можем увидеть Жиго в форме сборной России на Евро-2024.

Через два года Жиго может получить российский паспорт

Защитник живёт в Москве с 2018 года. Именно тогда он подписал четырёхлетний контракт со «Спартаком». Согласно закону, для получения гражданства РФ нужно прожить на территории страны не менее пяти лет. Если Жиго получит российский паспорт и будет заигран за сборную, то впервые в XXI веке в нашей команде будет центральная пара защитников из «Спартака» (Жиго — Джикия).

О натурализации Жиго высказалась Зарема Салихова после результативной ошибки Семёнова. Уже на послематчевой пресс-конференции журналисты узнали, что об этом думает Станислав Черчесов.

«Кричат, что надо Жиго натурализовать? Ну, ребята… У нас есть футболисты. Наша задача — делать их сильнее. Если какие-то просчёты бывают, надо их поправлять и вместе жить. Сегодня вышли Мухин, Дивеев. Жизнь нам подсказывает, что какие-то вещи надо менять. И мы, к нашему счастью или ситуативно, это делаем, беря огонь на себя», — заявил главный тренер сборной России.

«Спартак» прорабатывает вопрос с получением Жиго российского гражданства

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о процессе переговоров по поводу нового контракта Жиго и его возможном получении гражданства РФ.

«По каждому игроку у нас составлен трансферный план. Он предметный и очень долго обсуждался. Мы по нему двигаемся. На продление там стоят и Джикия, и Жиго. Вопрос переговоров будет после Евро. Надо разговаривать и с агентом Джикии, и с ним. Предварительные позитивные контакты были. Не думаю, что возникнут проблемы. На какие деньги договоримся — вопрос второй.

33 фотографии 33 фотографии 33 фотографии Россия в стартовом матче Евро крупно проиграла Бельгии

По Жиго получили от его стороны предложение, отправили своё встречное. Ждём Самуэля, чтобы разговаривать с ним. Вопрос натурализации Жиго стоит давно, обсуждали его ещё три-четыре месяца назад. Надо понять чёткую позицию игрока. Если он продлевается и хочет, то будем работать над вопросом. Пока мы это прорабатываем, — сказал Мележиков.

Впрочем, если защитник получит российский паспорт, то сможет помочь сборной не раньше 2023 года. Зато есть хорошие шансы увидеть его в форме сборной России на Евро-2024 в Германии.

Как играет Жиго в РПЛ в сравнении с защитниками сборной России

Сейчас в распоряжении Станислава Черчесова четыре центральных защитника. Если в роли Джикии никто не сомневается, то вопрос, кто должен играть с ним в паре, остаётся открытым.

Сейчас с Георгием играет Семёнов. Это бессменный футболист обороны сборной с марта 2019 года (сыграл 20 матчей из 25). Таковым он является и в «Ахмате», где провёл все матчи в сезоне-2019/2020 и 18 матчей — в сезоне-2020/2021.

Прошедший сезон получился нестабильным. Семёнов часто выпадал из заявки, оставался в запасе, а иногда играл по 90 минут с капитанской повязкой. Что касается Дивеева, то он провёл второй сезон в качестве основного защитника — 23 матча, два гола и две результативные передачи. Хороший сезон на счету Евгеньева — 27 матчей (в трёх выходил с капитанской повязкой) и первый гол в РПЛ.

Впрочем, если взглянуть на статистические показатели Жиго, Семёнова, Дивеева и Евгеньева, то цифры в пользу защитника «Спартака».

У Самуэля лучший процент точных передач (84.9%), он чаще бьёт по воротам (0,9 ударов за игру), отсюда три забитых гола. Ни для никого не секрет, что Жиго любит подключаться в атаку, поэтому у него высокие показатели дриблинга и количество заработанных фолов. Что касается игры в защите, то спартаковец совершает чуть меньше отборов и перехватов за матч, чем Евгеньев (2 против 1,8 и 2,7 против 1,7 соответственно), но больше Дивеева и Семёнова.

Жиго не уступает нынешним защитникам сборной России и будет отличным игроком для команды Черчесова. Самуэль способен помочь как в обороне, так и впереди (очень хорош на стандартах).

Павел Прохоров