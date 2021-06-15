Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Венгрия
Португалия
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Франция
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
14.06
Шотландия
Чехия
02
Футбол. Чемпионат Европы
14.06
Польша
Словакия
12
Футбол. Чемпионат Европы
14.06
Испания
Швеция
00
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Финляндия
Россия
Все события
Фоторепортажи
18Словакия — Польша: Левандовски потерялся, Крыховяк удалился
16Министр спорта, Тутберидзе и автобус на Евро-2020: тренировка сборной в Новогорске
12:19 (мск), источник: Sport24

Николич назвал позиции, которые «Локомотив» усилит в текущее трансферное окно

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал работу команды на первом учебно-тренировочном сборе в Австрии, который стартовал в понедельник.

Наверх
Источник: Sport24

«Надеюсь, игроки отдохнули в отпуске, в первую очередь, от футбола. Сейчас начали работу 28 футболистов, здесь отличные условия для полноценной подготовки. Я очень хорошо знаю Австрию, почти каждое село, потому что на протяжении десяти лет дважды в год ездил сюда с командами. У нас будет две игры: «Жилина» (23 июня) и «Олимпия» (26 июня). Уже на втором сборе будет больше матчей, шесть. О соперниках говорить еще рано. Главная задача — подготовиться к новому сезону, отработать старые схемы, наработать новые.

Сейчас с нами работает очень много молодых игроков, пока по два представителя Польши и России выступают на Евро-2020. Мы им дадим отпуск после такого долгого сезона. Сейчас у нас есть две вакансии для легионеров, очень важно качественно усилить команду. Это будут центральный защитник и опорный полузащитник. И надо это сделать как можно скорее. У нас очень высокие цели на следующий сезон. Очень хочется, чтобы клуб весной играл в еврокубках. И борьба за чемпионство, — сказал Николич в интервтю клубному ютуб-каналу.

«Локомотив» занял третье место по итогам прошлого сезона и представит Россию в Лиге Европы.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Ну что, я секси?!» Анна Семенович шокирована, что ее видео в ТикТоке собрало почти 6 млн просмотров
«Губерниев не называл Бузову алкоголичкой, Оля сама себя такой выставила». Наташа Краснова о громком скандале на ТВ
Роналду идет за рекордами. Чего ждать от Португалии на Евро
«Финнам сильно повезло против Дании». Большое интервью Слуцкого
Набрал 10 кг мышц и стал звездой Германии. Трансформация Горецки
Француз из «Спартака» получит гражданство РФ. Он лучше Семенова?
Бывший форвард «Каролины» и «Флориды» Валльмарк перешел в ЦСКА
Гэтжи отреагировал на слухи о возможном завершении карьеры
Участникам Олимпиады нельзя использовать бесплатные презервативы
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь