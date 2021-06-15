Николич назвал позиции, которые «Локомотив» усилит в текущее трансферное окно

«Надеюсь, игроки отдохнули в отпуске, в первую очередь, от футбола. Сейчас начали работу 28 футболистов, здесь отличные условия для полноценной подготовки. Я очень хорошо знаю Австрию, почти каждое село, потому что на протяжении десяти лет дважды в год ездил сюда с командами. У нас будет две игры: «Жилина» (23 июня) и «Олимпия» (26 июня). Уже на втором сборе будет больше матчей, шесть. О соперниках говорить еще рано. Главная задача — подготовиться к новому сезону, отработать старые схемы, наработать новые.

Сейчас с нами работает очень много молодых игроков, пока по два представителя Польши и России выступают на Евро-2020. Мы им дадим отпуск после такого долгого сезона. Сейчас у нас есть две вакансии для легионеров, очень важно качественно усилить команду. Это будут центральный защитник и опорный полузащитник. И надо это сделать как можно скорее. У нас очень высокие цели на следующий сезон. Очень хочется, чтобы клуб весной играл в еврокубках. И борьба за чемпионство, — сказал Николич в интервтю клубному ютуб-каналу.