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18:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ларссон признан лучшим игроком «Спартака» в сезоне-2020/21

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон стал лучшим игроком сезона-2020/21 по версии болельщиков, сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"
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Среди претендентов на звание были нападающие Джордан Ларссон и Александр Соболев, полузащитники Квинс Промес и Роман Зобнин, защитники Георгий Джикия и Виктор Мозес, а также вратарь Александр Максименко.

Ларссон набрал 47 процентов голосов болельщиков. На втором месте Александр Соболев (15 процентов), а третье место у Александра Максименко, который тоже набрал 15 процентов голосов.

В прошедшем сезоне 23-летний швед провел 29 матчей в чемпионате России, забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.

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