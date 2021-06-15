Ларссон признан лучшим игроком «Спартака» в сезоне-2020/21
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон стал лучшим игроком сезона-2020/21 по версии болельщиков, сообщает
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон стал лучшим игроком сезона-2020/21 по версии болельщиков, сообщает
Среди претендентов на звание были нападающие Джордан Ларссон и Александр Соболев, полузащитники Квинс Промес и Роман Зобнин, защитники Георгий Джикия и Виктор Мозес, а также вратарь Александр Максименко.
Ларссон набрал 47 процентов голосов болельщиков. На втором месте Александр Соболев (15 процентов), а третье место у Александра Максименко, который тоже набрал 15 процентов голосов.
В прошедшем сезоне 23-летний швед провел 29 матчей в чемпионате России, забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.