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22:23 (мск), источник: ТАСС

Ивица Олич покинул пост главного тренера ЦСКА

ТАСС, 15 июня. Хорват Ивица Олич покинул пост главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что стороны решили прекратить сотрудничество. Исполнять обязанности главного тренера команды будет Алексей Березуцкий.

Олич возглавил ЦСКА в марте 2021 года, сменив Виктора Гончаренко. По итогам завершившегося сезона армейцы заняли шестое место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) и впервые за 20 лет не сыграют в еврокубках.

Олич в качестве игрока выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, в составе команды он трижды стал чемпионом России, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок России, один раз — Кубок УЕФА. Также он играл за хорватские «Марсонию», «Загреб», «Динамо», германские «Герту», «Гамбург», «Баварию», «Вольфсбург» и «Мюнхен 1860». С 2017 по 2021 год являлся ассистентом главного тренера сборной Хорватии, которая в 2018 году заняла второе место на чемпионате мира в России.

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