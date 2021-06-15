Ивица Олич покинул пост главного тренера ЦСКА
ТАСС, 15 июня. Хорват Ивица Олич покинул пост главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщает
ТАСС, 15 июня. Хорват Ивица Олич покинул пост главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщает
Отмечается, что стороны решили прекратить сотрудничество. Исполнять обязанности главного тренера команды будет Алексей Березуцкий.
Олич возглавил ЦСКА в марте 2021 года, сменив Виктора Гончаренко. По итогам завершившегося сезона армейцы заняли шестое место в турнирной таблице Тинькофф — Российской
Олич в качестве игрока выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, в составе команды он трижды стал чемпионом России, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок России, один раз — Кубок УЕФА. Также он играл за хорватские «Марсонию», «Загреб», «Динамо», германские «Герту», «Гамбург», «Баварию», «Вольфсбург» и «Мюнхен 1860». С 2017 по 2021 год являлся ассистентом главного тренера сборной Хорватии, которая в 2018 году заняла второе место на чемпионате мира в России.