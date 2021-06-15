ЦСКА продолжает удивлять. Олич покинул клуб через 83 дня после назначения
Авантюра с приглашением на пост главного любимца болельщиков себя не оправдала ЦСКА провалился. Но Гинер и Бабаев заслужили право на ошибку.
Авантюра с приглашением на пост главного любимца болельщиков себя не оправдала ЦСКА провалился. Но Гинер и Бабаев заслужили право на ошибку.
Не прошло и трех месяцев с момента заключения контракта с Ивицей Оличем, как армейцы объявили об уходе хорвата. «Причина — результаты, травмы и нарушение коммуникаций внутри команды весной», — так прокомментировал ситуацию в своем
С результатами все понятно. С приходом Олича ЦСКА выиграл три матча подряд, но там в соперниках были исключительно аутсайдеры — «Тамбов», «Арсенал» и «Ротор». Потом начались встречи с серьезными оппонентами, и
Рассматривать травмы как причину увольнения странно. Да, для ЦСКА это стало большой проблемой (как такового усиления с лавки у команды просто не существовало), но вряд ли это вина тренера, который даже не проводил сборы. Что касается нарушения коммуникаций, то можно предположить, что примерно о том же сказал сам Олич в прощальном заявлении: «Главной причиной стало другое видение работы и будущего первой команды».
Весь футбольный мир смеялся над «Спартаком», когда
Времена двух предшественников Олича в ЦСКА — Слуцкого и Гончаренко — становились целыми эпохами. А вот до этого был тренер, который проработал еще меньше Олича. Сможете вспомнить? Это Хуанде Рамос, который осенью 2009 года покинул Москву уже через полтора месяца. Но тогда все обстояло иначе: президент ПФК Евгений Гинер называл испанца великим специалистом, а причиной расставания обозначил жесткий экономический кризис.
Назначение Олича изначально выглядело авантюрным и даже абсурдным. Тренерский опыт хорвата ограничивался работой в своей сборной в качестве ассистента, самостоятельно он никогда никого не тренировал. Выглядело это чисто болельщицким решением, желанием вернуть начало славной гинеровской эпохи, просто поменяв амплуа кумира.
И вот вектор снова меняется. Пока, правда, непонятно, в какую сторону. Исполняющим обязанности назначен Алексей Березуцкий, но вряд ли это окончательное решение. Как непросто сейчас привезти большого тренера в Москву, вам может рассказать спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов. И это при том, что
Да, Евгений Леннорович взял на себя ответственность за неудачный прошлый сезон, но очевидно, что теперь от него зависит далеко не все.
А ведь решение надо принять очень серьезное, выбрать курс и следовать ему. А такими шараханьями, как с Оличем, ЦСКА рискует скатиться в середняки.
Олег Кошелев