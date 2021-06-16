«Спартак» посмеялся над уходом Олича из ЦСКА

«Чуть помедленнее, ЦСКА, чуть помедленнее», — гласит первая запись, в которой содержится отсылка к песне Владимира Высоцкого «Кони привередливые» и прозвищу команды. Ко второй публикации
В описании «Спартак» благодарит Олича за сезон и отмечает, что не представляет дерби без него.
Об уходе Олича из ЦСКА стало известно во вторник, 15 июня. Тренер рассказал, что соответствующее решение было принято руководством армейцев.
Олич подписал контракт с ЦСКА 2 апреля. Под руководством хорвата команда заняла шестое место в чемпионате России, оставшись без еврокубков в следующем сезоне.