«Спартак» посмеялся над уходом Олича из ЦСКА

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«Чуть помедленнее, ЦСКА, чуть помедленнее», — гласит первая запись, в которой содержится отсылка к песне Владимира Высоцкого «Кони привередливые» и прозвищу команды. Ко второй публикации красно-белые прикрепили видео с голом спартаковцев в последнем матче с ЦСКА.

В описании «Спартак» благодарит Олича за сезон и отмечает, что не представляет дерби без него.

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Об уходе Олича из ЦСКА стало известно во вторник, 15 июня. Тренер рассказал, что соответствующее решение было принято руководством армейцев.