Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Финляндия
Россия
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Турция
Уэльс
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Италия
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
15.06
Франция
Германия
10
Футбол. Чемпионат Европы
15.06
Венгрия
Португалия
03
Футбол. Чемпионат Европы
17.06
Украина
Македония
Все события
Фоторепортажи
20Головин помог Симоняну, Дзюба веселил болельщиков и игроков сборной России
30Голландцы обыграли Украину в лучшем пока матче Евро-2020
09:07 (мск), источник: Lenta.Ru

«Спартак» посмеялся над уходом Олича из ЦСКА

Пресс-служба московского «Спартака» посмеялась над уходом Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА. Красно-белые разместили ироничные посты в Twitter.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

«Чуть помедленнее, ЦСКА, чуть помедленнее», — гласит первая запись, в которой содержится отсылка к песне Владимира Высоцкого «Кони привередливые» и прозвищу команды. Ко второй публикации красно-белые прикрепили видео с голом спартаковцев в последнем матче с ЦСКА.

В описании «Спартак» благодарит Олича за сезон и отмечает, что не представляет дерби без него.

Во время загрузки произошла ошибка.

Об уходе Олича из ЦСКА стало известно во вторник, 15 июня. Тренер рассказал, что соответствующее решение было принято руководством армейцев.

Олич подписал контракт с ЦСКА 2 апреля. Под руководством хорвата команда заняла шестое место в чемпионате России, оставшись без еврокубков в следующем сезоне.

Читайте также
 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Рекорды Роналду. Завершился первый тур группового этапа Евро
«Я не порноактриса». Где сейчас знаменитая болельщица сборной РФ
Губерниев признался, был ли его конфликт с Бузовой постановочным
Кучеров оформил хет-трик из передач, «Тампа» догнала «Айлендерс»
Без резких движений. Кого Черчесов выставит против Финляндии
Аршавин дал совет сборной России перед матчем с Финляндией
Финские СМИ: В Петербурге болельщиков ждет коронавирусный хаос
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь