Кержаков возглавит «Нижний Новгород»

Им станет Александр Кержаков, в прошлом сезоне работавший в «Томи», а ранее — в юношеской сборной России. Другим кандидатом являлся болгарин Станимир Стойлов.

16 июня нижегородцы начинают подготовку к выступлению в Тинькофф РПЛ. Первый матч в высшем дивизионе чемпионата России они проведут с «Сочи».

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