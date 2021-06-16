Кержаков возглавит «Нижний Новгород»
По данным «Матч ТВ», в «Нижнем Новгороде» окончательно определились с главным тренером.
По данным «Матч ТВ», в «Нижнем Новгороде» окончательно определились с главным тренером.
Им станет Александр Кержаков, в прошлом сезоне работавший в «Томи», а ранее — в юношеской сборной России. Другим кандидатом являлся болгарин Станимир Стойлов.
16 июня нижегородцы начинают подготовку к выступлению в Тинькофф РПЛ. Первый матч в высшем дивизионе чемпионата России они проведут с «Сочи».
Как отмечает комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян в своем