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14:41 (мск), источник: Матч ТВ

Кержаков возглавит «Нижний Новгород»

По данным «Матч ТВ», в «Нижнем Новгороде» окончательно определились с главным тренером.

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Источник: РИА "Новости"

Им станет Александр Кержаков, в прошлом сезоне работавший в «Томи», а ранее — в юношеской сборной России. Другим кандидатом являлся болгарин Станимир Стойлов.

16 июня нижегородцы начинают подготовку к выступлению в Тинькофф РПЛ. Первый матч в высшем дивизионе чемпионата России они проведут с «Сочи».

Во время загрузки произошла ошибка.

Как отмечает комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян в своем Telegram-канале, стороны согласовали условия и детали соглашения. Они подпишут контракт 17 июня.

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