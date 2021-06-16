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14:36 (мск), источник: Комсомольская правда

«Крылья Советов» сыграют на сборах с сербским «Спартаком»

Матч пройдет во вторник, 22 июня.

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Источник: РИА "Новости"

«Крылья Советов» объявили первого соперника на сборе в Сербии. Во вторник, 22 июня, самарцы сыграют контрольный матч со «Спартаком» из Суботицы, сообщает пресс-служба «Крыльев».

Команда
Крылья Советов

— Этот матч пройдет, как и планировалось, 22 июня (время станет известно завтра). В этом году команды уже проводили контрольную игру. Зимой в Турции самарцы одержали победу 4:1, — рассказали в «КС».

Всего на сборе подопечные Игоря Осинькина проведут пять контрольных игр. Остальные четыре соперника пока не объявлены.

Напомним, РПЛ показала календарь на предстоящий сезон. «Крылья» начнут его двумя домашними матчами — с грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком».

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