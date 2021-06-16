«Крылья Советов» сыграют на сборах с сербским «Спартаком»

«Крылья Советов» объявили первого соперника на сборе в Сербии. Во вторник, 22 июня, самарцы сыграют контрольный матч со «Спартаком» из Суботицы, сообщает пресс-служба «Крыльев».

Команда Крылья Советов

— Этот матч пройдет, как и планировалось, 22 июня (время станет известно завтра). В этом году команды уже проводили контрольную игру. Зимой в Турции самарцы одержали победу 4:1, — рассказали в «КС».

Всего на сборе подопечные Игоря Осинькина проведут пять контрольных игр. Остальные четыре соперника пока не объявлены.