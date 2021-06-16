Непомнящий: «Уход Олича из ЦСКА сбил меня с ног. Не очень понимаю логику принятия решений в клубе»

«По поводу увольнения Олича у меня пока никаких мыслей даже нет. Меня это сбило с ног. Особых впечатлений от его работы не осталось. Он оказался в трудной ситуации, и все шло своим чередом, — я не видел каких-то ярких событий. Просто так получилось. Очень трудно оценить работу Олича каким-то образом. Решение расстаться тренером в середине июня мне пока непонятно.



Я не думаю, что Алексей Березуцкий чем-то уступает Оличу. Человек корнями врос в ЦСКА, он в теме, он в команде, поэтому ему будет даже проще управлять, чем Оличу. Но он только исполняет обязанности. Очевидно, предпринимаются усилия по поиску специалиста. Может ли Березуцкий стать главным тренером ЦСКА? Сегодня можно всего ожидать. Я не очень понимаю логику принятия решений в ЦСКА сегодня, — приводит слова Непомнящего «Газета.Ru».