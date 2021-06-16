Генеральный директор «Зенита» Медведев заявил, что Жирков не покинет клуб летом
Контракт игрока с клубом истекает 30 июня.
Контракт игрока с клубом истекает 30 июня.
ТАСС, 16 июня. Защитник
Контракт 37-летнего Жиркова с клубом истекает 30 июня. На данный момент футболист находится в расположении сборной России на чемпионате Европы.
«Неправда, — ответил Медведев на вопрос об уходе Жиркова из команды. — Но сейчас мы вообще не обсуждаем клубные вопросы».
Жирков с 2016 года представляет «Зенит». До перехода в петербургский клуб он выступал за тамбовский «Спартак», столичные ЦСКА и «Динамо», махачкалинский «Анжи» и английский «Челси». Вместе с ЦСКА он дважды стал чемпионом России, четырежды выигрывал кубок и суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА. За два сезона в «Челси» он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, в составе «Зенита» он по два раза стал победителем чемпионата, кубка и суперкубка страны.