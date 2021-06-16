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20:28 (мск), источник: ТАСС

Генеральный директор «Зенита» Медведев заявил, что Жирков не покинет клуб летом

Контракт игрока с клубом истекает 30 июня.

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Источник: РИА "Новости"
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ТАСС, 16 июня. Защитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков летом не покинет команду. Об этом сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев, комментарий которого приводит газета «Спорт-Экспресс».

Контракт 37-летнего Жиркова с клубом истекает 30 июня. На данный момент футболист находится в расположении сборной России на чемпионате Европы.

«Неправда, — ответил Медведев на вопрос об уходе Жиркова из команды. — Но сейчас мы вообще не обсуждаем клубные вопросы».

Жирков с 2016 года представляет «Зенит». До перехода в петербургский клуб он выступал за тамбовский «Спартак», столичные ЦСКА и «Динамо», махачкалинский «Анжи» и английский «Челси». Вместе с ЦСКА он дважды стал чемпионом России, четырежды выигрывал кубок и суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА. За два сезона в «Челси» он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, в составе «Зенита» он по два раза стал победителем чемпионата, кубка и суперкубка страны.

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