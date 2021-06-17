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10:15 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА готов поспорить с «Фенербахче» за бывшего наставника «Эвертона» Марку Силву

43-летний португальский специалист Марку Силва, известный по работе в английском «Эвертоне», привлёк внимание турецкого «Фенербахче» и московского ЦСКА, сообщает итальянский портал Tuttomercatoweb.

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43-летний португальский специалист Марку Силва, известный по работе в английском «Эвертоне», привлёк внимание турецкого «Фенербахче» и московского ЦСКА, сообщает итальянский портал Tuttomercatoweb.

Как отмечает источник, Марку Силва является одним из самых востребованных имён на международной арене, а «Фенербахче» — фаворитом в гонке за ним. Однако в последние дни контакты со специалистом установил и московский ЦСКА. Сообщается, что армейцы ищут кандидата с международной репутацией на вакантную должность главного тренера, а имя Силвы является одним из первых в записной книжке руководителей клуба.

Ранее стало известно, что главный тренер казахстанского «Тобола» Григорий Бабаян находится с ЦСКА на тренировочных сборах.

Напомним, 15 июня ЦСКА объявил об уходе главного тренера Ивицы Олича. Под руководством хорватского тренера ЦСКА провёл девять матчей, из которых выиграл четыре, однажды сыграл вничью и потерпел четыре поражения.

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