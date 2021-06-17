ЦСКА готов поспорить с «Фенербахче» за бывшего наставника «Эвертона» Марку Силву

Как отмечает источник, Марку Силва является одним из самых востребованных имён на международной арене, а «Фенербахче» — фаворитом в гонке за ним. Однако в последние дни контакты со специалистом установил и московский ЦСКА. Сообщается, что армейцы ищут кандидата с международной репутацией на вакантную должность главного тренера, а имя Силвы является одним из первых в записной книжке руководителей клуба.