ЦСКА готов поспорить с «Фенербахче» за бывшего наставника «Эвертона» Марку Силву

43-летний португальский специалист Марку Силва, известный по работе в английском «Эвертоне», привлёк внимание турецкого «Фенербахче» и московского ЦСКА, сообщает итальянский портал Tuttomercatoweb.
Как отмечает источник, Марку Силва является одним из самых востребованных имён на международной арене, а «Фенербахче» — фаворитом в гонке за ним. Однако в последние дни контакты со специалистом установил и московский ЦСКА. Сообщается, что армейцы ищут кандидата с международной репутацией на вакантную должность главного тренера, а имя Силвы является одним из первых в записной книжке руководителей клуба.
Ранее стало известно, что главный тренер казахстанского «Тобола» Григорий Бабаян находится с ЦСКА на тренировочных сборах.
Напомним, 15 июня ЦСКА объявил об уходе главного тренера Ивицы Олича. Под руководством хорватского тренера ЦСКА провёл девять матчей, из которых выиграл четыре, однажды сыграл вничью и потерпел четыре поражения.