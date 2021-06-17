СМИ: «Вильярреал» отказался от подписания Иосифова
Полузащитник «Локомотива» Никита Иосифов не перейдет в «Вильярреал».
Полузащитник «Локомотива» Никита Иосифов не перейдет в «Вильярреал».
По информации источника, испанский клуб окончательно отказался от идеи подписания 20-летнего футболиста. Предполагалось, что россиянин присоединится к молодежной команде «Вильярреала», но будет привлекаться к работе с основным составом.
В прошлом сезоне Иосифов провел 6 матчей за основную команду «Локомотива» и не отметился результативными действиями. Его трансферная стоимость оценивается в 250 тысяч евро. Контракт хавбека с железнодорожниками истекает в июне, стороны пока не договорились о продлении.
«Вильярреал» занял 7-е место в турнирной таблице Примеры и выиграл Лигу Европы.