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12:06 (мск), источник: Sports.Ru

В «Химках» заявили о желании взять в аренду двух игроков «Спартака»

Генеральный директор «Химок» признался, что серьезно занимается комплектованием состава и намерен переманить двух футболистов «Спартака».

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Источник: РИА "Новости"

Подмосковные «Химки» хотели бы вернуть в команду полузащитников «Спартака» Резиуана Мирзова и Максима Глушенкова. Об этом РБК сообщил генеральный директор клуба Сергей Анохин.

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«Мы хотели бы вернуть Мирзова и Глушенкова. Будем стараться несмотря на то, что сам Мирзов хочет играть в “Спартаке”. Ждем решения от его клуба», — сказал Анохин.

Также генеральный директор «Химок» заверил, что перед стартом нового сезона клубу удалось сохранить основной состав, а также поделился ближайшими трансферными планами: «Мы хотим видеть в составе Бесарда Сабовича (23-летнего полузащитника турецкого «Кайсериспора» — РБК). У нас есть планы по подписанию еще одного опорного полузащитника. Веду переговоры с Артемом Соколовым из «Чертаново».

Мирзов и Глушенков по-прежнему принадлежат «Спартаку». При главном тренере Доменико Тедеско оба футболиста не имели постоянной игровой практики, а потому по ходу прошлого сезона были отданы в аренду «Химкам».

В сезоне-2020/21 Мирзов провел 18 матчей и забил 6 мячей. На счету Глушенкова 11 матчей и 2 гола."Химки завершили прошлый сезон на восьмом месте.

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