В «Химках» заявили о желании взять в аренду двух игроков «Спартака»

Подмосковные «Химки» хотели бы вернуть в команду полузащитников «Спартака» Резиуана Мирзова и Максима Глушенкова. Об этом РБК сообщил генеральный директор клуба Сергей Анохин.

«Мы хотели бы вернуть Мирзова и Глушенкова. Будем стараться несмотря на то, что сам Мирзов хочет играть в “Спартаке”. Ждем решения от его клуба», — сказал Анохин.

Также генеральный директор «Химок» заверил, что перед стартом нового сезона клубу удалось сохранить основной состав, а также поделился ближайшими трансферными планами: «Мы хотим видеть в составе Бесарда Сабовича (23-летнего полузащитника турецкого «Кайсериспора» — РБК). У нас есть планы по подписанию еще одного опорного полузащитника. Веду переговоры с Артемом Соколовым из «Чертаново».

Мирзов и Глушенков по-прежнему принадлежат «Спартаку». При главном тренере Доменико Тедеско оба футболиста не имели постоянной игровой практики, а потому по ходу прошлого сезона были отданы в аренду «Химкам».