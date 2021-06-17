В «Химках» заявили о желании взять в аренду двух игроков «Спартака»
Генеральный директор «Химок» признался, что серьезно занимается комплектованием состава и намерен переманить двух футболистов «Спартака».
Генеральный директор «Химок» признался, что серьезно занимается комплектованием состава и намерен переманить двух футболистов «Спартака».
Подмосковные «Химки» хотели бы вернуть в команду полузащитников «Спартака» Резиуана Мирзова и Максима Глушенкова. Об этом РБК сообщил генеральный директор клуба Сергей Анохин.
«Мы хотели бы вернуть Мирзова и Глушенкова. Будем стараться несмотря на то, что сам Мирзов хочет играть в “Спартаке”. Ждем решения от его клуба», — сказал Анохин.
Также генеральный директор «Химок» заверил, что перед стартом нового сезона клубу удалось сохранить основной состав, а также поделился ближайшими трансферными планами: «Мы хотим видеть в составе Бесарда Сабовича (23-летнего полузащитника турецкого «Кайсериспора» — РБК). У нас есть планы по подписанию еще одного опорного полузащитника. Веду переговоры с Артемом Соколовым из «Чертаново».
Мирзов и Глушенков
В сезоне-2020/21 Мирзов провел 18 матчей и забил 6 мячей. На счету Глушенкова 11 матчей и 2 гола."Химки завершили прошлый сезон на восьмом месте.