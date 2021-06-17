Генеральный директор ЦСКА рассказал, почему Олич покинул команду

— Очень неожиданно для всех в ЦСКА произошла смена тренера. Прямо как гром среди ясного неба. Чем все-таки вызвана отставка Олича?

— Решение о смене главного тренера принимали совместно после серии внутренних консультаций, в ходе которых обсудили итоги прошедшего чемпионата России и планы на будущий сезон. Стараемся принимать все важные решения до начала активной стадии подготовки к новому сезону. И это решение не исключение. Мы с Ивицей действительно разошлись во мнениях относительно некоторых вопросов, связанных с организацией работы.

— Почему Алексей Березуцкий?

— Ставка на армейские кадры уже долгое время является приоритетной для ЦСКА. В частности, в академии, в молодежной команде и спортивном департаменте трудится большое количество бывших армейских игроков. Мы считаем, что привлечение специалистов, выросших в клубе и впитавших его генетический код, позволит раскрыть потенциал молодых футболистов и придать дополнительный импульс карьере опытных игроков. Алексей Березуцкий после завершения карьеры почти всё время провел в клубе, можно сказать, никуда и не уходил, работал в тренерском штабе. С ним проводились консультации, обсуждались возможные варианты дальнейшего сотрудничества. И неудивительно, что сегодня его кандидатура нашла поддержку у менеджмента клуба.

— Алексей Березуцкий может избавиться от приставки «и.о.», или ЦСКА активно ищет нового главного тренера?

— Как известно, в футболе и спорте вообще всё определяет результат. Мы верим, что у Алексея получится, и не ищем главного тренера.

15 июня ЦСКА объявил о расторжении контракта с Ивицей Оличем. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Березуцкий.