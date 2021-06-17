Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Украина
Македония
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Дания
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Нидерланды
Австрия
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Финляндия
Россия
01
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Турция
Уэльс
02
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Италия
Швейцария
30
Все события
Фоторепортажи
18Франция обыграла Германию в матче Евро
28Сборная Англии выиграла у Хорватии на «Уэмбли»
12:41 (мск), источник: Матч ТВ

Генеральный директор ЦСКА рассказал, почему Олич покинул команду

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об уходе Ивицы Олича с поста главного тренера команды.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Очень неожиданно для всех в ЦСКА произошла смена тренера. Прямо как гром среди ясного неба. Чем все-таки вызвана отставка Олича?

— Решение о смене главного тренера принимали совместно после серии внутренних консультаций, в ходе которых обсудили итоги прошедшего чемпионата России и планы на будущий сезон. Стараемся принимать все важные решения до начала активной стадии подготовки к новому сезону. И это решение не исключение. Мы с Ивицей действительно разошлись во мнениях относительно некоторых вопросов, связанных с организацией работы.

— Почему Алексей Березуцкий?

— Ставка на армейские кадры уже долгое время является приоритетной для ЦСКА. В частности, в академии, в молодежной команде и спортивном департаменте трудится большое количество бывших армейских игроков. Мы считаем, что привлечение специалистов, выросших в клубе и впитавших его генетический код, позволит раскрыть потенциал молодых футболистов и придать дополнительный импульс карьере опытных игроков. Алексей Березуцкий после завершения карьеры почти всё время провел в клубе, можно сказать, никуда и не уходил, работал в тренерском штабе. С ним проводились консультации, обсуждались возможные варианты дальнейшего сотрудничества. И неудивительно, что сегодня его кандидатура нашла поддержку у менеджмента клуба.

— Алексей Березуцкий может избавиться от приставки «и.о.», или ЦСКА активно ищет нового главного тренера?

— Как известно, в футболе и спорте вообще всё определяет результат. Мы верим, что у Алексея получится, и не ищем главного тренера.

15 июня ЦСКА объявил о расторжении контракта с Ивицей Оличем. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Березуцкий.

41-летний хорват работал в столичном клубе с марта 2021 года. Под его руководством москвичи заняли 6-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 50 очков и впервые за 20 лет не смогли попасть в еврокубки. В конце мая Олич присоединился к тренерскому штабу сборной Хорватии для подготовки к чемпионату Европы.

Читайте также
 Плющенко собрался драться с хореографом Тутберидзе. Фигурное катание превращается в трэш-стрим?
Алексей Березуцкий не принял окончательного решения об уходе из ЦСКА. У него разногласия с Бабаевым
Выход итальянцев в плей-офф и дебют Карасева: итоги дня на Евро
Отстаньте от Дзюбы: почему Артем не заслуживает хейта на Евро
«Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса
Губерниев поставил себе оценку за скандальный эфир с Бузовой
«России не должно быть на турнире». Финны проиграли и заговорили
Спасавший Эриксена врач рассказал о первых словах игрока
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь