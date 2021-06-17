Кержаков возглавил «Нижний Новгород»
Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков возглавил «Нижний Новгород».
Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков возглавил «Нижний Новгород».
О назначении 38-летнего тренера объявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«Лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России Александр Кержаков в нашей команде! Александр назначен главным тренером ФК “Нижний Новгород”. Он играл в ведущих клубах и с сильнейшими российскими и зарубежными тренерами, знает все модели тренерской работы!
Молодой амбициозный тренер для молодой амбициозной команды. И еще важно, что для Саши наш регион не чужой — отец из Дзержинска. Впереди важнейший и сложнейший сезон в
В минувшем сезоне «Томь» под руководством Кержакова финишировала в зоне вылета