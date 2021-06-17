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13:50 (мск), источник: Sports.Ru

Кержаков возглавил «Нижний Новгород»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков возглавил «Нижний Новгород».

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Источник: РИА "Новости"
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О назначении 38-летнего тренера объявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России Александр Кержаков в нашей команде! Александр назначен главным тренером ФК “Нижний Новгород”. Он играл в ведущих клубах и с сильнейшими российскими и зарубежными тренерами, знает все модели тренерской работы!

Молодой амбициозный тренер для молодой амбициозной команды. И еще важно, что для Саши наш регион не чужой — отец из Дзержинска. Впереди важнейший и сложнейший сезон в Премьер-Лиге! Удачи, Александр! Нижний Новгород — вперед!» — написал Никитин в инстаграме.

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В минувшем сезоне «Томь» под руководством Кержакова финишировала в зоне вылета Олимп-ФНЛ.

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