Кержаков возглавил «Нижний Новгород»

«Лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России Александр Кержаков в нашей команде! Александр назначен главным тренером ФК “Нижний Новгород”. Он играл в ведущих клубах и с сильнейшими российскими и зарубежными тренерами, знает все модели тренерской работы!



Молодой амбициозный тренер для молодой амбициозной команды. И еще важно, что для Саши наш регион не чужой — отец из Дзержинска. Впереди важнейший и сложнейший сезон в Премьер-Лиге! Удачи, Александр! Нижний Новгород — вперед!» — написал Никитин в инстаграме.