ЦСКА снова экспериментирует с тренерами. Кто такой Григорий Бабаян?
Помощника Алексея Березуцкого представляет главный редактор sports.kz Александр Стрельников.
Помощника Алексея Березуцкого представляет главный редактор sports.kz Александр Стрельников.
Раньше ЦСКА умудрялся проворачивать любые перестановки тихо, без предварительной шумихи. Сейчас другой тренд — то, что сначала выглядит странной и не очень смешной шуткой, через несколько дней или даже часов официально подтверждается. Вслед за назначением и увольнением Ивицы Олича новое руководство ЦСКА удивило и вторым тренером — им стал Григорий Бабаян из Казахстана.
Кто это? Почему его позвали в ЦСКА? Почему он бросает роль главного тренера ради статуса помощника? Станет ли проблемой сотрудничество с азербайджанцем Крамаренко?
Объясняет главный редактор sports.kz Александр Стрельников.
— В России о Бабаяне многие впервые услышали вчера. А когда и как о нем узнали в Казахстане? Как он заставил говорить о себе?
— Начнем с того, что он является воспитанником алматинского футбола. В свое время выступал в одном из низших дивизионов чемпионата Германии — и оттуда приглашался на сборы национальной сборной Казахстана. Правда, так и не заиграл за нее. Потом вернулся в Казахстан и поиграл несколько сезонов за местные команды. Особых высот как футболист не достиг и уже в двадцать пять лет перешел на тренерскую работу.
Начинал вторым тренером в «Алма-Ате», где и закончил игровую карьеру. Работал ассистентом главных тренеров сборной Казахстана Бернда Шторка, Мирослава Беранека, Юрий Красножана, Станимира Стоилова. Много лет был вторым тренером «Астаны». Но «вечно второй» — это
В качестве главного тренера приводил «Астану» к чемпионству в Казахстане в 2018 году, тогда же вывел ее в групповой этап Лиги Европы. Им всего одного очка не хватило для выхода из группы.
Грамотный специалист, следящий за всеми современными тенденциями в футболе. Анализирует огромное количество футбольного материала. Требователен к себе и к подопечным, при этом достаточно тактичен, воспитан.
— Последние полтора года он возглавлял «Тобол». Как бы вы оценили его работу там?
— Он создал отличную команду со своим игровым рисунком, своим стилем. Правда, тут нужно отметить, что и состав исполнителей там по нашим меркам очень приличный. На данный момент «Тобол» — один из главных претендентов в чемпионате Казахстана на золото. И вот этот момент, честно говоря, немного смазывает в целом позитивные эмоции от ухода Бабаяна в ЦСКА — потому что бросать команду посреди сезона в самый разгар борьбы за чемпионство
— А как себя в «Тоболе» проявляет Зоран Тошич? Только на замены выходит?
— Да, он пока считанные минуты на поле проводит. Похоже, разобранный после Китая приехал.
— Как считаете, почему ЦСКА обратил на Бабаяна внимание? Я читал, что могли сыграть роль рекомендации экс-президента «Астаны» Саяна Хамитжанова.
— Да, его рекомендации вполне могли бы сыграть свою роль. Он знает этого тренера очень хорошо — много лет работал с ним. Правда, не знаю, в каких отношениях Хамитжанов с руководителями ЦСКА.
А так, в принципе, интерес ЦСКА к Григорию Бабаяну был, конечно, для многих в Казахстане очень большой неожиданностью.
— Как думаете, легко ли ему будет психологически снова стать вторым тренером?
— Мне кажется, у него насчет этого особых психологических барьеров нет. Не один раз из одного статуса в другой и обратно переходил. Вполне гибок в этом плане.
— Был
— По окончании сезона 2019 года «Тобол»
— То, что вратарей в ЦСКА тренирует азербайджанец Крамаренко, может привести к
— Знаете, Бабаян вообще далек от всех этих вещей, насколько я знаю. Он — казахстанец, родился здесь, в многонациональной стране, рос у нас и в Германии. Да и Крамаренко — не этнический азербайджанец.