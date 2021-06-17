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17:26 (мск), источник: Матч ТВ

ЦСКА снова экспериментирует с тренерами. Кто такой Григорий Бабаян?

Помощника Алексея Березуцкого представляет главный редактор sports.kz Александр Стрельников.

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Источник: РИА "Новости"

Раньше ЦСКА умудрялся проворачивать любые перестановки тихо, без предварительной шумихи. Сейчас другой тренд — то, что сначала выглядит странной и не очень смешной шуткой, через несколько дней или даже часов официально подтверждается. Вслед за назначением и увольнением Ивицы Олича новое руководство ЦСКА удивило и вторым тренером — им стал Григорий Бабаян из Казахстана.

Кто это? Почему его позвали в ЦСКА? Почему он бросает роль главного тренера ради статуса помощника? Станет ли проблемой сотрудничество с азербайджанцем Крамаренко?

Объясняет главный редактор sports.kz Александр Стрельников.

— В России о Бабаяне многие впервые услышали вчера. А когда и как о нем узнали в Казахстане? Как он заставил говорить о себе?

— Начнем с того, что он является воспитанником алматинского футбола. В свое время выступал в одном из низших дивизионов чемпионата Германии — и оттуда приглашался на сборы национальной сборной Казахстана. Правда, так и не заиграл за нее. Потом вернулся в Казахстан и поиграл несколько сезонов за местные команды. Особых высот как футболист не достиг и уже в двадцать пять лет перешел на тренерскую работу.

Начинал вторым тренером в «Алма-Ате», где и закончил игровую карьеру. Работал ассистентом главных тренеров сборной Казахстана Бернда Шторка, Мирослава Беранека, Юрий Красножана, Станимира Стоилова. Много лет был вторым тренером «Астаны». Но «вечно второй» — это все-таки не про него.

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В качестве главного тренера приводил «Астану» к чемпионству в Казахстане в 2018 году, тогда же вывел ее в групповой этап Лиги Европы. Им всего одного очка не хватило для выхода из группы.

Грамотный специалист, следящий за всеми современными тенденциями в футболе. Анализирует огромное количество футбольного материала. Требователен к себе и к подопечным, при этом достаточно тактичен, воспитан.

— Последние полтора года он возглавлял «Тобол». Как бы вы оценили его работу там?

— Он создал отличную команду со своим игровым рисунком, своим стилем. Правда, тут нужно отметить, что и состав исполнителей там по нашим меркам очень приличный. На данный момент «Тобол» — один из главных претендентов в чемпионате Казахстана на золото. И вот этот момент, честно говоря, немного смазывает в целом позитивные эмоции от ухода Бабаяна в ЦСКА — потому что бросать команду посреди сезона в самый разгар борьбы за чемпионство как-то не комильфо…

— А как себя в «Тоболе» проявляет Зоран Тошич? Только на замены выходит?

— Да, он пока считанные минуты на поле проводит. Похоже, разобранный после Китая приехал.

— Как считаете, почему ЦСКА обратил на Бабаяна внимание? Я читал, что могли сыграть роль рекомендации экс-президента «Астаны» Саяна Хамитжанова.

— Да, его рекомендации вполне могли бы сыграть свою роль. Он знает этого тренера очень хорошо — много лет работал с ним. Правда, не знаю, в каких отношениях Хамитжанов с руководителями ЦСКА.

А так, в принципе, интерес ЦСКА к Григорию Бабаяну был, конечно, для многих в Казахстане очень большой неожиданностью.

— Как думаете, легко ли ему будет психологически снова стать вторым тренером?

— Мне кажется, у него насчет этого особых психологических барьеров нет. Не один раз из одного статуса в другой и обратно переходил. Вполне гибок в этом плане.

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— Был какой-то запоминающийся эпизод его участием?

— По окончании сезона 2019 года «Тобол» из-за прихода на пост наставника команды Григория Бабаяна покинул азербайджанский голкипер Эмиль Балаев, бывший одним из лучших вратарей нашего чемпионата. При этом сам Балаев говорил потом, что Бабаян разговаривал с ним и предлагал остаться. Но игрока не поняли бы потом в Азербайджане, несмотря на то, что Бабаян — казахстанский армянин. Ну, и после этого карьера Балаева пока идет на спад.

— То, что вратарей в ЦСКА тренирует азербайджанец Крамаренко, может привести к напряженности? Или Бабаян далек от армяно-азербайджанского конфликта?

— Знаете, Бабаян вообще далек от всех этих вещей, насколько я знаю. Он — казахстанец, родился здесь, в многонациональной стране, рос у нас и в Германии. Да и Крамаренко — не этнический азербайджанец.

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