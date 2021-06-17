Источник: «Спартак» выплатил Кокорину подписной бонус в размере € 4 млн
«Спартак» выплатил нападающему Александру Кокорину подписной бонус в размере € 4 млн, сообщает
«Спартак» выплатил нападающему Александру Кокорину подписной бонус в размере € 4 млн, сообщает
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2020 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.
Ранее в