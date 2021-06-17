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17:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: «Спартак» выплатил Кокорину подписной бонус в размере € 4 млн

«Спартак» выплатил нападающему Александру Кокорину подписной бонус в размере € 4 млн, сообщает телеграм-канал Black Mirror. По информации источника, годовой оклад футболиста составил € 3,45 млн.

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Источник: Чемпионат.com

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2020 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.

Ранее в телеграм-канале Заремы Салиховой один из подписчиков поинтересовался, почему Кокорин не выходил на поле в матчах с санкт-петербургским «Зенитом» и «Сочи». На это спутница Федуна ответила: «Не спрашивайте про него. Меня до сих пор трясёт от этой фамилии».

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