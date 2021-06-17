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17 июня, источник: Спорт РИА Новости

Витория поделился эмоциями после первой тренировки «Спартака»

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Футболисты «Спартака» оставили очень хорошее и позитивное впечатление о себе на первой тренировке после отпуска, заявил новый главный тренер московской команды Руй Витория.

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Источник: Спорт РИА Новости

Спартаковцы начали подготовку к новому сезону на базе в подмосковной Тарасовке. В четверг команда провела первое занятие под руководством португальского специалиста, который был официально представлен как главный тренер «Спартака» в понедельник.

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Спартак

«После знакомства и первой тренировки остались очень позитивные впечатления. Присутствует фактор свежести. Новый тренер, начало нового сезона, поэтому все футболисты горят желанием. Есть над чем работать, и мы будем обращать на это внимание, но первое впечатление очень хорошее, — сказал Витория в интервью, опубликованном на канале “Спартака” в YouTube. — Поговорил с ребятами, пожелал им удачи и хорошего сезона. Также было несколько слов, чтобы изначально вселить в них уверенность. Сказал им, что предстоит большая, непростая работа, которую будем делать все вместе, как одна команда».

«Безусловно, на тренировках сейчас будет присутствовать физическая составляющая, но футболисты — не легкоатлеты. Стараемся подходить к этому вопросу более комплексно. С самого начала работы рассказываем футболистам о тех принципах и той игровой философии, которую хотим увидеть на поле. У нас есть целая методология, разработанная специально для этого», — добавил тренер.

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В минувшем сезоне «Спартак» выступал под руководством немецкого специалиста Доменико Тедеско. «Красно-белые» завоевали серебряные медали чемпионата России и путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Тедеско не стал продлевать контракт и покинул клуб по завершении сезона.

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