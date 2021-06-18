Роман Бабаев: Решение по Оличу получилось болезненным
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, как клуб расстался с Ивицей Оличем.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, как клуб расстался с Ивицей Оличем.
— Как расстались? Бесконфликтно или с битьем посуды?
— Мы профессионалы и остаемся ими даже в сложные моменты. Поддаться эмоциям и публично позволить себе
— А как появился в команде Григорий Бабаян? Почему решили пригласить именно его, малоизвестного в России специалиста?
— Мы давно знаем этого тренера, он еще зимой приезжал к нам на сборы в Испанию и уже хорошо знаком с командой. Считаем Григория Бабаяна квалифицированным специалистом, способным помочь в работе главному тренеру.