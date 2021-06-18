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09:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гендиректор ЦСКА Бабаев назвал причины непопадания клуба в еврокубки

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев назвал «СЭ» причины, по которым ЦСКА неудачно выступил в минувшем сезоне.

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— Давайте вернемся к минувшему сезону. Как оцениваете его результаты?

— Нам, к сожалению, не удалось решить задачи, которые ставились на сезон. Провал во втором круге чемпионата привел к тому, что ЦСКА впервые с 2001 года не сыграет в еврокубках. Результаты советом директоров и менеджментом клуба признаны неудовлетворительными.

Во время загрузки произошла ошибка.

— И все-таки: что привело к такому плачевному результату в этом году? Почему ситуация в команде дошла до такого состояния?

Команда
ЦСКА

— На наш взгляд, надо рассматривать ситуацию в комплексе. В первую очередь это проблема серьезного недофинансирования команды в предыдущие годы. Надо также признать, что мы совершили определенные просчеты в трансферной политике, были ошибки и в физической подготовке, что привело к повышенному травматизму игроков. Нельзя не учесть и большое количество судейских ошибок, из-за которых мы потеряли немало очков. Возникло состояние «идеального шторма», и, как следствие, такой итоговый результат. В какой-то момент нам показалось, что удастся пройти все это с минимальными потерями, тем более команда была на первом месте после первого круга. Но, видимо, что должно было произойти, произошло.

— Ходит много разговоров о том, что текущие проблемы клуба стали следствием прихода нового акционера и появления совета директоров. В этом есть доля истины?

— Честно говоря, такие разговоры могут вести только те, кто реально не понимает, как работает клуб. Решения по ходу прошедшего сезона формулировались и принимались менеджментом при поддержке совета. Так что все это не более чем пустые разговоры. Возможно, нам следовало чаще более четко и понятно объяснять те или иные наши решения болельщикам. Что касается ВЭБ. РФ — их приход не дестабилизировал клуб, а наоборот. Мы теперь прочно стоим на ногах благодаря их поддержке.

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