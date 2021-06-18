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11:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роман Бабаев: «ЦСКА не намерен сорить деньгами. У нас нет крупных спонсоров, закрывающих все вопросы»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью «СЭ» рассказал о стратегии развития клуба и финансовой ситуации.

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Источник: РИА "Новости"

— А какова вообще сейчас ситуация после всех тех структурных изменений, которые произошли?

— Буквально 12 месяцев назад клуб был на грани финансового кризиса, дефицит ресурсов превышал 2 млрд руб. За прошедший год была проделана большая работа, позволившая клубу сформировать прочный финансовый фундамент. И теперь мы уверенно смотрим в будущее.

Год назад началась реализация долгосрочной стратегии, главная цель которой — создать не сиюминутно, а на перспективу команду, которая будет постоянно бороться за чемпионство в России и станет конкурентоспособной в Европе.

Но успех не приходит сразу, и у него много составляющих. Главное — должен быть прочный фундамент. Для этого предстоит решить целый ряд задач, связанных с развитием инфраструктуры клуба, усилением детских и молодежных команд, формированием конкурентоспособного состава основной команды. К сожалению, за последние 10 лет все эти вопросы были серьезно недофинансированы. Все эти направления отражены в стратегии, по каждому сформирован план действий, который целенаправленно реализуется.

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Отдельно хотел бы остановиться на проектах развития инфраструктуры клуба. Стратегией поставлена задача обеспечить клуб конкурентоспособной инфраструктурой. Уже скоро стартуют работы по доработке стадиона в части повышения комфорта для болельщиков.

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К концу 2022 года на «ВЭБ Арене» будет установлена система газового отопления, которая позволит поднимать температуру в чаше на 5−10 градусов. Обсуждается проект закрытия внешнего контура стадиона, чтобы болельщикам было удобно и тепло в подтрибунном помещении. Рассматривается целый ряд программ развития пространств, где люди смогут находиться до, во время или после матчей. Все эти проекты в ближайшее время вынесем на обсуждение с болельщиками.

Про запуск проекта филиала детской футбольной школы ЦСКА я уже сказал. Отдельно прорабатываем проект нового, большого этапа развития нашей московской академии. Об этом проекте обязательно расскажем чуть позже.

Важнейший вопрос — спортивная база основной команды. К сожалению, за последние двадцать лет она морально и физически устарела и требует серьезного обновления. Возможно, ее проще будет построить заново, сейчас этим вопросом занимаются специалисты. Решение намерены принять в этом году.

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Это, кстати, те проекты, где самое деятельное участие принимают и ВЭБ. РФ, и наш совет директоров, и лично Максим Орешкин. Без него прогресса здесь, признаюсь честно, достигнуто бы не было.

— Хотите сказать, что проблемы решаются и ЦСКА готов конкурировать с более богатыми клубами?

— Ситуация действительно стала значительно лучше, но мы не намерены сорить деньгами. В отличие от ряда клубов, у нас нет крупных спонсоров, закрывающих все вопросы.

Залог успеха мы видим в развитии коммерческой привлекательности клуба и бренда. Конкурировать же надо не в объеме расходов, а на футбольном поле. Ситуация показывает, что такого, как в 90-е, когда было доминирование одного клуба, нет. Есть борьба за титул, за еврокубки. И мы обязательно будем в числе тех клубов, кто борется за чемпионство.

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