Роберто Карлос: «Спартак» хотел купить меня, но «Интер» предложил намного больше"
Бывший защитник «Анжи», «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос в интервью Sport24 рассказал, как в 1990-х мог оказаться в «Спартаке».
Бывший защитник «Анжи», «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос в интервью Sport24 рассказал, как в 1990-х мог оказаться в «Спартаке».
— Александр Тарханов рассказывал, что в 1994 году вы могли перейти в «Спартак», но у клуба не хватило денег, а через полгода вас купил «Интер». Правда?
— Да, у меня действительно был шанс оказаться в «Спартаке» — представители клуба прилетали в Бразилию на переговоры, — сказал Роберто Карлос. — Я тогда был молод и играл за «Палмейрас», который собирался меня продавать. Но «Интер», куда я в итоге перешел, за меня предложили намного больше, и «Палмейрас» выбрал более выгодный вариант. Поэтому если
— Когда последний раз были в России?
— Три года назад, во время чемпионата мира. Я обожаю русских и до сих пор благодарен за потрясающее гостеприимство. То, как меня принимали в Москве, Махачкале, было незабываемо.