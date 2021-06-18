Роберто Карлос: «Спартак» хотел купить меня, но «Интер» предложил намного больше"

— Да, у меня действительно был шанс оказаться в «Спартаке» — представители клуба прилетали в Бразилию на переговоры, — сказал Роберто Карлос. — Я тогда был молод и играл за «Палмейрас», который собирался меня продавать. Но «Интер», куда я в итоге перешел, за меня предложили намного больше, и «Палмейрас» выбрал более выгодный вариант. Поэтому если кто-то думал, что я связан с Россией с 2011 года, когда перешел в «Анжи», то нет — первые контакты с вашей страной случились еще в 90-х.