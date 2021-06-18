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11:47 (мск), источник: Sport24

Роберто Карлос: «Спартак» хотел купить меня, но «Интер» предложил намного больше"

Бывший защитник «Анжи», «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос в интервью Sport24 рассказал, как в 1990-х мог оказаться в «Спартаке».

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Источник: РИА "Новости"
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— Александр Тарханов рассказывал, что в 1994 году вы могли перейти в «Спартак», но у клуба не хватило денег, а через полгода вас купил «Интер». Правда?

— Да, у меня действительно был шанс оказаться в «Спартаке» — представители клуба прилетали в Бразилию на переговоры, — сказал Роберто Карлос. — Я тогда был молод и играл за «Палмейрас», который собирался меня продавать. Но «Интер», куда я в итоге перешел, за меня предложили намного больше, и «Палмейрас» выбрал более выгодный вариант. Поэтому если кто-то думал, что я связан с Россией с 2011 года, когда перешел в «Анжи», то нет — первые контакты с вашей страной случились еще в 90-х.

— Когда последний раз были в России?

— Три года назад, во время чемпионата мира. Я обожаю русских и до сих пор благодарен за потрясающее гостеприимство. То, как меня принимали в Москве, Махачкале, было незабываемо.

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