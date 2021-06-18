Роберто Карлос: «О Дзюбе знают в “Реале”. Может быть, его однажды пригласят туда»
Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос в интервью корреспонденту Sport24 Леониду Волотко высказал мнение о российском форварде Артеме Дзюбе.
Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос в интервью корреспонденту Sport24 Леониду Волотко высказал мнение о российском форварде Артеме Дзюбе.
— На чемпионате мира вы выделяли Дзюбу и шутили, что поговорите о нем с Флорентино Пересом. С тех пор в «Реале» про Дзюбу
— Об Артеме в «Реале» знают, да. И я правда считаю его сильным форвардом! Нравится, как он берет на себя ответственность и в сборной, и в «Зените». Но никогда не знаешь, как все сложится. Нужно работать, совершенствоваться, оставаться лидером. И может быть, повторюсь, может быть — однажды его пригласят в «Реал».
— Чемпионат России еще смотрите?
— Да, конечно! У меня в смартфоне есть приложение с трансляциями: слежу за «Спартаком», «Локомотивом», ЦСКА. В общем, когда попадаю, то смотрю