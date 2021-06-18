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11:34 (мск), источник: Sport24

Роберто Карлос: «О Дзюбе знают в “Реале”. Может быть, его однажды пригласят туда»

Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос в интервью корреспонденту Sport24 Леониду Волотко высказал мнение о российском форварде Артеме Дзюбе.

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Источник: РИА "Новости"

— На чемпионате мира вы выделяли Дзюбу и шутили, что поговорите о нем с Флорентино Пересом. С тех пор в «Реале» про Дзюбу что-нибудь слышали?

— Об Артеме в «Реале» знают, да. И я правда считаю его сильным форвардом! Нравится, как он берет на себя ответственность и в сборной, и в «Зените». Но никогда не знаешь, как все сложится. Нужно работать, совершенствоваться, оставаться лидером. И может быть, повторюсь, может быть — однажды его пригласят в «Реал».

— Чемпионат России еще смотрите?

— Да, конечно! У меня в смартфоне есть приложение с трансляциями: слежу за «Спартаком», «Локомотивом», ЦСКА. В общем, когда попадаю, то смотрю топ-матчи.

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