Роберто Карлос: «О Дзюбе знают в “Реале”. Может быть, его однажды пригласят туда»

— На чемпионате мира вы выделяли Дзюбу и шутили, что поговорите о нем с Флорентино Пересом. С тех пор в «Реале» про Дзюбу что-нибудь слышали?

— Об Артеме в «Реале» знают, да. И я правда считаю его сильным форвардом! Нравится, как он берет на себя ответственность и в сборной, и в «Зените». Но никогда не знаешь, как все сложится. Нужно работать, совершенствоваться, оставаться лидером. И может быть, повторюсь, может быть — однажды его пригласят в «Реал».