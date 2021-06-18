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12:31 (мск), источник: Sport24

«Рубин» предложил жене Федуна две должности в клубе

«Рубин» в клубных соцсетях предложил две должности в команде Зареме Салиховой, жене владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Салихова в своем телеграм-канале предложила взять себя на SMM-специалистом казанцев.

«Уважаемая, Зарема! Готовы взять вас вне конкурса не только на должность SMM, но и даже принять в совет директоров, которого у нас, правда, нет, однако ради такого дела мы готовы его создать», — сообщается в заявлении казанцев в твиттере.

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