«Рубин» предложил жене Федуна две должности в клубе
«Рубин» в клубных соцсетях предложил две должности в команде Зареме Салиховой, жене владельца «Спартака» Леонида Федуна.
«Рубин» в клубных соцсетях предложил две должности в команде Зареме Салиховой, жене владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Ранее Салихова в своем
«Уважаемая, Зарема! Готовы взять вас вне конкурса не только на должность SMM, но и даже принять в совет директоров, которого у нас, правда, нет, однако ради такого дела мы готовы его создать», — сообщается в заявлении казанцев в твиттере.