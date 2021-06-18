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12:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» предложит Жиркову три варианта остаться в клубе

«Зенит» намерен провести переговоры с защитником Юрием Жирковым о вариантах продолжения карьеры в клубе.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Источник в клубе рассказал, что один из трех вариантов — продление контракта с игроком на один год.

«Еще один вариант — работа в клубе на менеджерской позиции. Также рассматривается вариант с вхождением в тренерский штаб», — отметил он.

Собеседник, знакомый с ситуацией, подтвердил три варианта, которые обсуждаются в клубе.

«Наименее вероятный — тренерский. Остальные два вполне реальные. Однако сейчас переговоров нет. Все стороны взяли паузу. Переговоры ожидаются ближе к концу чемпионата Европы», — добавил он.

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Жирков выступает за «Зенит» с 2016 года. Его контракт с клубом истек по завершении прошлого сезона. Защитник был заявлен за сборную России на чемпионат Европы-2020. Однако в первом же матче против Бельгии (0:3) он был заменен из-за травмы. Позже стало известно, что из-за повреждения Жирков не сможет продолжить выступление на турнире.

13 июня супруга Жиркова Инна опровергла слухи о завершении карьеры Юрия.

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