«Зенит» предложит Жиркову три варианта остаться в клубе

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Источник в клубе рассказал, что один из трех вариантов — продление контракта с игроком на один год.

«Еще один вариант — работа в клубе на менеджерской позиции. Также рассматривается вариант с вхождением в тренерский штаб», — отметил он.

Собеседник, знакомый с ситуацией, подтвердил три варианта, которые обсуждаются в клубе.

«Наименее вероятный — тренерский. Остальные два вполне реальные. Однако сейчас переговоров нет. Все стороны взяли паузу. Переговоры ожидаются ближе к концу чемпионата Европы», — добавил он.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9c63d09f8ac70d3c9ee0" data-vnd="9c63d09f8ac70d3c9ee0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9c63d09f8ac70d3c9ee0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Жирков выступает за «Зенит» с 2016 года. Его контракт с клубом истек по завершении прошлого сезона. Защитник был заявлен за сборную России на чемпионат Европы-2020. Однако в первом же матче против Бельгии (0:3) он был заменен из-за травмы. Позже стало известно, что из-за повреждения Жирков не сможет продолжить выступление на турнире.