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13:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Госдуме оценили возможность начать сезон РПЛ без зрителей

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал эпидемиологическую обстановку в стране и оценил возможность проведения нового сезона российской Премьер-лиги без зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

— Если ситуация не улучшится, то футбольный сезон начнется без зрителей. Здесь ничего удивительного нет, потому что самое главное — это здоровье наших граждан. Меры эти нужно принимать, как должное. Сами мы немножко расслабились, прививки идут не тем темпом, которым хотелось бы. Коллективный иммунитет у нас не сформирован.

Самое главное, что спорт должен быть в любом случае. Спортивные матчи и соревнования не должны отменяться. Если ситуация не позволит проводить турнир со зрителями, то надо проводить без них, — сказал Свищев «СЭ».

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С 18 июня в Москве ограничивается посещаемость зрелищных мероприятий — максимум 1000 человек. Большие концертные площадки, танцполы и фан-зоны для болельщиков закроют.

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