В Госдуме оценили возможность начать сезон РПЛ без зрителей

— Если ситуация не улучшится, то футбольный сезон начнется без зрителей. Здесь ничего удивительного нет, потому что самое главное — это здоровье наших граждан. Меры эти нужно принимать, как должное. Сами мы немножко расслабились, прививки идут не тем темпом, которым хотелось бы. Коллективный иммунитет у нас не сформирован.