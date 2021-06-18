«Динамо» продлило контракт с Константином Тюкавиным
Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о продлении контракта с нападающим Константином Тюкавиным.
Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о продлении контракта с нападающим Константином Тюкавиным.
Новое соглашение
Тюкавин является воспитанником «Динамо», а за основную команду выступает с прошлого года. Также Константин вызывается в молодёжную сборную России. В минувшем сезоне форвард принял участие в 15 матчах Российской
«Динамо» по итогам сезона-2020/2021 заняло седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Соответственно,