«Учтите пожелания “Спартака” и его болельщиков, нас же больше!» Зарема Салихова — о календаре РПЛ

— Учтите пожелания «Спартака» и его болельщиков, нас же больше! И соперники делают выручку на «Спартаке», а также кафе, пивные, гостиницы во всех городах России, — написала Салихова в своём телеграм-канале, уточнив, что её не устраивает расписание игр на конец ноября, где команде придётся сразиться с «Уралом» в Екатеринбурге.

В первом туре московский «Спартак» в гостях сыграет с «Рубином», после чего отправится в Самару для проведения встречи с «Крыльями Советов». В период с 6 по 9 августа команда встретится с новичком РПЛ «Нижним Новгородом», а в четвёртом туре ей предстоит сыграть с «Уралом». Далее следуют тульский «Арсенал» (5 тур), «Сочи» (6 тур), «Химки» (7 тур), ЦСКА (8 тур), «Уфа» (9 тур) и «Ахмат» (10 тур).