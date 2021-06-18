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16:19 (мск), источник: Sports.Ru

«Учтите пожелания “Спартака” и его болельщиков, нас же больше!» Зарема Салихова — о календаре РПЛ

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новый календарь российской Премьер-лиги на сезон-2021/22.

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Источник: РИА "Новости"

— Учтите пожелания «Спартака» и его болельщиков, нас же больше! И соперники делают выручку на «Спартаке», а также кафе, пивные, гостиницы во всех городах России, — написала Салихова в своём телеграм-канале, уточнив, что её не устраивает расписание игр на конец ноября, где команде придётся сразиться с «Уралом» в Екатеринбурге.

В первом туре московский «Спартак» в гостях сыграет с «Рубином», после чего отправится в Самару для проведения встречи с «Крыльями Советов». В период с 6 по 9 августа команда встретится с новичком РПЛ «Нижним Новгородом», а в четвёртом туре ей предстоит сыграть с «Уралом». Далее следуют тульский «Арсенал» (5 тур), «Сочи» (6 тур), «Химки» (7 тур), ЦСКА (8 тур), «Уфа» (9 тур) и «Ахмат» (10 тур).

Ранее стал известен соперник московского «Спартака» на втором сборе, который команда планирует провести в Австрии с 25 июня по 5 июля. Им стал азербайджанский «Нефтчи».

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